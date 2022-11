Chi è Federica Andreani, l’unica cantante donna nella classe di Amici 2022 Federica Andreani, chi è l’unica cantante di questa edizione di Amici di Maria De Filippi: parrucchiera, amante della boxe e adesso studentessa della scuola.

Federica Andreani è una delle alunne di questa nuova edizione di Amici 2022 ed è l'unica cantante donna che è riuscita a entrare nella scuola di Maria De Filippi, quest'anno, scegliendo come coach Arisa. Ventiquattrenne, Federica viva a Roma col padre e fa la parrucchiera, arrivando ad Amici senza aver mai studiato canto come si legge anche nella scheda ufficiale pubblicata dalla trasmissione: "Non ha mai studiato canto. La musica è sempre stata la sua migliore amica e quando canta le sembra di fare la cosa giusta". Nella stessa scheda ha anche spiegato che ha deciso di partecipare ad Amici perché è in questa scuola che potrebbe scoprire se davvero può fare la cantante o no.

Chi è Federica Andreani, la passione per la musica e per lo sport

Federica Andreani è romana, i genitori si sono separati quando era piccola, aveva circa 6 anni, come ha spiegato lei stessa specificando il perché oggi viva col padre: "I miei genitori si sono separati da quando avevo 6 anni, mia madre vive a Roma e fino a quattro anni fa vivevo con lei, solo che casa nostra era piccola ed eravamo in cinque, per questo motivo mi sono trasferita da papà, più per una questione di spazi. Con mamma ho un bel rapporto, lei è una grande lavoratrice e se io sono così lo devo a loro, anche se magari abbiamo avuto tanti problemi, ma sono quelli a farti diventare quella che sei". Oltre al canto, sua grande passione che, però, non è mai riuscita a coltivare studiandola, Federica fa la parrucchiera, ma soprattutto è una sportiva e ama la boxe come si vede dal suo profilo Instagram dove posta le foto dei suoi incontri e delle sue vittorie, come quella ottenuta al Woman Boxing 2019.

Il percorso di Federica ad Amici 2022

Nonostante non abbia studiato canto, Federica Andreani tenta la strada di Amici e prova i casting – accompagnata dalla madre ("Io me la portavo mia madre a fare i provini perché sapevo che mi faceva passare l'ansia, quel magone") – che la portano a esibirsi davanti ai professori, impressionandoli per la sua voce. La cantante sceglie di esibirsi con un brano de La Rappresentante di Lista, "Amare", colpendo sia Arisa che Lorella Cuccarini, ma scegliendo la cantante lucana per proseguire la sua carriera come unica cantante della scuola. E proprio ad Arisa ha confessato il suo rapporto coi genitori. Nel suo percorso ad Amici, fino a ora, si è esibita con brani italiani e internazionali, da "Nessuno vuole essere Robin" a "Nothing Compares 2U" passando per "Giudizi Universali" esibendosi davanti ad artisti e artiste come Giorgia, Ornella Vanoni e Tommaso Paradiso.