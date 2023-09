Tananai annuncia una pausa: “Mi fermo per tornare con nuova musica che abbia senso di esistere” In un video postato sul suo profilo Instagram nelle scorse ore, Tananai ha annunciato una piccola pausa dopo la fine del tour: “Mi fermo per un pochino, perché si è chiuso questo cerchio”.

A cura di Vincenzo Nasto

Tananai, 2023

È comparso nelle scorse ore sul profilo Instagram di Tananai, un messaggio rivolto ai fan, a poche ore dalla fine del suo tour, conclusosi con il concerto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Nel video, l'autore di Tango annuncia una pausa dopo due anni frenetici, che lo hanno portato dalla prima esperienza sul palco di Sanremo Giovani a esser uno dei protagonisti del panorama mainstream italiano. Soprattutto nel 2023, l'autore è riuscito a inanellare una serie di successi, dalla rivalsa sul palco del Festival di Sanremo al tour nei palazzetti, passando per la partecipazione alla Notte della Taranta: "Ciao raga. Faccio questo video innanzitutto per ringraziarvi per essere stati al mio concerto ieri e in generale a chiunque sia venuto a un mio concerto in questi due anni bellissimi. E poi per dire che mi fermo per un pochino, perché si è chiuso questo cerchio".

Tananai annuncia una pausa per lavorare a nuova musica

Non sembra una scelta che potrebbe tenerlo lontano dalla musica per molto tempo. Infatti, come lo stesso autore ammette nel video: "Ho bisogno di tornare in studio, di capire tutto quello che di bello mi è successo in questi due anni da quel Sanremo Giovani fuori di testa. Per poi tornare con nuova musica che abbia senso di esistere e senso di essere ascoltata". Il suo ultimo album, Rave/Eclissi, pubblicato nel 2022, ha venduto oltre 100mila copie, collezionando una doppia certificazione di platino. Tutto questo è avvenuto nei momenti successivi al suo primo impatto con il pubblico sul palco del Festival di Sanremo, dopo che con Sesso Occasionale ha ribaltato la classifica della kermesse: a due mesi dall'ultimo posto collezionato, il brano aveva superato negli ascolti tutti i brani del Festival, tranne Brividi dei vincitori Mahmood e Blanco.

Il successo con Tango e i ringraziamenti al pubblico

L'estate successiva rappresenta la metamorfosi, suggerita anche dalle scelte di comunicazione nei mesi precedenti, che avevano reso Tananai un progetto musicale appetibile: con Mara Sattei e Fedez firma La dolce vita, la hit estiva da oltre 78 milioni di ascolti su Spotify. Come in un percorso a bivi, Tananai pubblica Rave/Eclissi, in cui è contenuta Abissale che segna la nuova trasformazione pop del cantante, a cui si aggiungerà Tango, sul palco del Festival di Sanremo 2023, a solo un anno dall'ultimo posto in classifica. La canzone rientra nella top 5 finale del concorso canoro, non finendo la sua corsa nei primi giorni di marzo, ma raccogliendo oltre 65 milioni di ascolti. Nella parte finale del video, Tananai ringrazia il pubblico": "Siamo una bella famiglia e quindi le cose vanno fatte con cura. E’ stato bello, è stato davvero bello. Ci vediamo presto"