Tananai alla Notte della Taranta, un messaggio contro gli stupri sulle donne: “Adesso basta, nessun’altra” Nel corso dell’esibizione il cantante di tango ha mostrato una camicia con la scritta “Adesso basta, nessun’altra” in riferimento ai recenti fatti di Palermo, Firenze e Caivano (NA).

Nella suggestiva cornice della 26esima edizione della Notte della Taranta, tenutasi a Melpignano, Tananai ha lanciato un messaggio di speranza e impegno contro la violenza di genere. Il cantante era tra gli ospiti di spicco del concertone e, considerato i recenti fatti di Palermo, di Firenze e di Caivano (NA), ha scelto di utilizzare la sua presenza per lanciare il suo appello indossando una camicia con sopra scritto in rosso: "Adesso basta, nessun'altra". Tananai si è anche segnato l'occhio destro di rosso, come da tradizione nella giornata internazionale contro la violenza di genere.

Gli applausi di Fiorella Mannoia

Nel corso della sua esibizione, nella quale ha cantato tra gli altri anche brani storici della tradizione come "Pizzica di Aradeo", la scelta di indossare una camicia con la scritta "Adesso basta, nessun'altra" in rosso sulla schiena è diventata pertanto un appello potentissimo. Gli applausi non solo del pubblico ma anche da parte di Fiorella Mannoia, maestra concertatrice della Notte della Taranta che ha ringraziato Tananai per il suo gesto, leggendo la camicia e presentandola al pubblico: "Grande Tananai!". La musica, come in questi casi, unisce e veicola messaggi che hanno un valore che ci accomuna tutti.

Più di 200mila persone alla Notte della Taranta

Secondo gli organizzatori, più di duecentomila persone sono state presenti alla Notte della Taranta. Fiorella Mannoia, oltre a Tananai, ha voluto con sé Brunori Sas e Arisa. maestra concertatrice Fiorella Mannoia che con sé ha voluto Arisa, Brunori Sas e Tananai e che ha richiamato, secondo gli organizzatori, oltre 200mila persone. Tra le altre esibizioni di Tananai, oltre la Pizzica di Aradeo, anche la sua "Tango", "Bocca di Rosa" come omaggio a Fabrizio De André e "Calinitta", come buonanotte per il pubblico.