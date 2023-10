Sono di Blanco le tre canzoni più vendute di sempre in Italia: Notti in bianco, Brividi e Mi fai impazzire Blanco, con la settima certificazione di platino di Notti in bianco, è l’autore dei tre singoli più certificati dalla FIMI: a quella si aggiungono Mi fai impazzire con Sfera Ebbasta e Brividi con Mahmood.

A cura di Vincenzo Nasto

Blanco, foto 2023 Luca Marenda

Nelle scorse ore, FIMI ha certificato il settimo disco di platino di Notti in bianco. La canzone diventa uno dei maggiori successi discografici del giovane cantante di Calvaggese, che nel frattempo è diventato l'artista ad aver ottenuto i tre singoli più venduti nella discografia italiana. Infatti, oltre ai sette dischi di platino di Notti in bianco, si aggiungono la collaborazione con Mahmood in Brividi e quella con Sfera Ebbasta nella hit Mi fai impazzire. La prima, appena raggiunta da Notti in bianco per il numero di certificazioni di platino, mentre il brano con Sfera Ebbasta è ancora in testa alla classifica con otto dischi di platino.

Notti in bianco, Fimi

L'esordio con Notti in Bianco e La canzone nostra

Notti in bianco è sicuramente il brano che ha caratterizzato la prima parte della carriera di Riccardo Fabbriconi: infatti dopo il singolo Belladonna (Adieu), certificato solamente a dicembre 2022, Notti in bianco ha acceso i riflettori sulla coppia Blanco – Michelangelo. Come ha raccontato nella prima intervista a Fanpage.it, Notti in bianco "è un urlo d’addio all’amore tossico. Non ho un modo preferito o definito per raccontare l’amore. È sempre diverso però diciamo che sono più propenso alla passione, a momenti crudi e selvaggi". Con l'esplosione di Notti in bianco, seguito dall'apparizione in La Canzone Nostra nell'album Obe di Mace, insieme a Salmo, l'ascesa dell'allora 18enne cantante di Calvaggese, in provincia di Brescia, comincia.

Brividi, Fimi

La collaborazione con Sfera Ebbasta in Mi fai impazzire

Una storia più nota invece per gli altri due brani, che insieme a Notti in bianco, riflettono le prime tre posizioni nella classifica dei singoli più certificati in Italia dalla Fimi. Gli otto mesi che attraversano l'estate 2021 e il periodo sanremese, rappresentano per Blanco uno dei magic moment della sua carriera. Basti pensare al 18 giugno, quando viene pubblicata la collaborazione tra Sfera Ebbasta e Blanco in Mi fai impazzire: il singolo anticipa l'uscita di Blu Celeste, il suo disco d'esordio. Il video ufficiale della canzone ha raccolto 48 milioni di views, mentre su Spotify il contatore ha superato i 170 milioni di stream.

Mi fai impazzire, Fimi

Blanco vince il Festival di Sanremo 2022 con Brividi con Mahmood

Discorso simile per Brividi, annunciata da Amadeus, come una delle sorprese del suo Festival di Sanremo, in coppia con Mahmood. Il brano rapisce dal primo ascolto sul palco dell'Ariston, diventando già dopo la prima sera, tra i candidati alla vittoria finale. Il successo di Brividi al Festival di Sanremo 2022, i numeri raccolti anche per l'arrivo del brano all'Eurovision Song Contest di Torino 2022, apre ancora di più i confini d'ascolto del brano. Prima della kermesse, Brividi è la canzone più ascoltata in 28 dei 40 paesi partecipanti alla competizione, ma non riuscirà a superare il sesto posto finale, in un evento che vedrà la vittoria della compagine ucraina: la Kalush Orchestra con Stefania. Poi l'arrivo di Innamorato e la collaborazione con Mina, a suggellare la sua posizione nella scena musicale italiana.