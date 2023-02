Sanremo 2023 è il Festival dei Record: 10 brani certificati da FIMI dopo due settimane Il Festival di Sanremo 2023 è già da record: dopo due settimane, oltre 650mila copie vendute dei brani in gara, con 10 brani certificati dalla FIMI.

A cura di Vincenzo Nasto

Lazza, Mengoni e Mr Rain a Sanremo 2023, foto di LaPresse

Il Festival di Sanremo 2023 sarà ricordato in futuro per esser stato uno degli spettacoli televisivi di maggior interesse a livello europeo, una kermesse che ha raccolto oltre 12 milioni di spettatori ogni sera. Stesso discorso per gli artisti in gara, con il conduttore e direttore artistico Amadeus che ha sublimato il suo quarto anno nella manifestazione, con un roster di 28 artisti che hanno costruito una linea narrativa sullo stato della musica italiana. Un racconto da record, già a due settimane dalla sua conclusione: infatti, Amadeus ha migliorato ancora di più gli ascolti dei brani in gara, registrando in 14 giorni oltre 650mila copie vendute. Un risultato registrato anche dalla FIMI che viene sottolineato dalle 10 certificazioni dei brani in gara, con un occhio di riguardo a tre dei finalisti in gara: Lazza, Mengoni e Mr.Rain. Cenere, Due Vite e Supereroi sono infatti stati certificati disco di platino.

Lazza, Mengoni e Mr Rain a Sanremo 2023

Sono 10 le certificazioni riportate dalla FIMI a due settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo 2023, una delle edizioni più seguite e che celebra la direzione artistica di Amadeus, al suo quarto anno di conduzione. 650mila copie vendute dal termine della kermesse, sono state tradotte dalla FIMI con certificazioni, alcune già note durante la competizione, altre che si sono costruite nei giorni successivi. Basti pensare al trio di finalisti Lazza, Mengoni e Mr.Rain: i tre, con le loro Cenere, Due Vite e Supereroi sono state certificate disco di platino. Ma oltre i candidati alla vittoria finale, anche altri brani hanno conquistato, grazie all'opera di distribuzione sulle piattaforme di streaming, legato anche al concetto di doppia-vita del festival, offline e online, una certificazione Fimi.

La rivalsa di Tananai e la doppia conquista per Ultimo

A completare la schiera della top five dei finalisti, ci sono i risultati raggiunti da Tananai e Ultimo. Il primo, che l'anno scorso riuscì a ribaltare l'ultimo posto nella competizione, anche grazie a una comunicazione social che colpì in maniera aggressiva il flusso di ascolti sulle piattaforme di streaming, ha conquistato il disco d'oro con Tango. Doppio risultato utile invece per Ultimo: il cantautore romano ha infatti conquistato un disco d'oro per il brano Alba, ma non solo. Anche il suo album omonimo è riuscito a essere certificato disco d'oro in pochi giorni, una doppia vittoria per uno dei personaggi con una narrativa più contrastante nella bolla di cristallo costruita ad hoc da Amadeus durante le sue conduzioni.

Gli esclusi dalla top five dei finalisti

Fuori dalla top five, altri cinque artisti hanno venduto migliaia di copie del proprio singolo: tra loro anche la coppia Elodie – Madame, tra le escluse più evidenti alle fasi finali della gara. Le loro Due e Il bene nel male si prendono un disco d'oro, una magra consolazione per esibizioni di livello, ma che accompagnano progetti come Ok. Respira e il prossimo album della cantante vicentina. Chiudono la classifica dei 10 brani, tre tra i personaggi più coinvolgenti che hanno, ancora una volta, rapito il pubblico di Sanremo sul palco dell'Ariston: i Coma_Cose, la coppia d'oro Colapesce Dimartino e Rosa Chemical. L'addio, Splash e Made in Italy saranno tra i brani più streammati della competizione dei prossimi mesi, esibizioni che avrebbero potuto esser omaggiati con maggior forza nella competizione, ma di cui non si ha dubbi sulla futura riuscita. Per adesso, tutti e tre hanno conquistato un disco d'oro.

I numeri delle passate edizioni del Festival

Ma perché il Festival di Sanremo 2023 può essere definito "da record"? Il grado di comparazione preso in esame è proprio il numero di copie vendute dei progetti in gara, ma anche le conseguenti certificazioni raccolte. Da Sanremo 2020, prima conduzione di Amadeus, i numeri delle copie vendute sono aumentati con una proporzione inaudita. Se il primo ha registrato oltre 35mila copie vendute, con il solo Diodato e la sua Fai Rumore a essere certificata disco d'oro, già dal secondo è arrivata la terza cifra. Il Festival di Sanremo 2021 ha collezionato oltre 245mila copie vendute, con gli highlights di Zitti e buoni dei Maneskin disco d'oro e la sorpresa Musica Leggerissima a donare la corona degli ascolti alla coppia sicula Colapesce Dimartino. Lo scorso anno si era arrivati alle 500mila copie vendute nelle prime due settimane, con il doppio disco di platino di Brividi di Mahmood e Blanco a trionfare sul palco e negli streaming.