A due mesi dall’ultimo posto di Sanremo, TANANAI supera tutti nelle classifiche streaming A due mesi dall’ultimo posto di Sanremo, TANANAI ha scalzato tutti con la sua “Baby Goddamn”, arrivata in testa alla Top 50 Italia su Spotify.

A cura di Vincenzo Nasto

Tananai, Festival di Sanremo 2022

L'ultima posizione al Festival di Sanremo è stato un risultato beffardo, ma TANANAI è riuscito a capovolgerlo, diventando per qualche giorno l'artista in testa alle classifiche di Spotify. Se Alberto Cotta Ramusino non vi avesse ancora sorpreso con la musica e la comunicazione con cui ha invaso i social dallo scorso febbraio, la Top 50 Italia di Spotify lo ha premiato con la prima posizione. TANANAI è riuscito anche a mettersi dietro la vincitrice del Festival 2022 "Brividi" di Mahmood e Blanco.

Un vantaggio durato pochi giorni, ma che dimostra quanto il lavoro fatto dietro le quinte dal musicista, non meritasse l'ultima posizione alla kermesse. Una rivincita? No, anche perché l'ironia del personaggio ha ormai rotto i ponti con il Festival, abbandonato con il sorriso anche dopo la proclamazione e con un messaggio che aveva fatto intravedere le prime sfumature del personaggio: "Io spero ancora in 24 rinunce per andare all’Eurovision con l’Italia".

Cosa è cambiato negli ultimi due mesi? Dal punto di vista social, TANANAI ha vissuto da protagonista le prime due settimane post-Festival, riuscendo a catturare l'attenzione dei social, anche attraverso un'autoironia che lo ha contraddistinto durante la manifestazione. Dagli inviti in televisione alle interviste, all'attivazione anche di un numero telefonico per ascoltare suoi messaggi preregistrati al numero 3884707114: TANANAI ha rapito l'attenzione degli spettatori con la sua simpatia, permettendo anche la scoperta del suo universo musicale. Questa sembra essere stata la mossa vincente, anche osservando i numeri delle classifiche streaming. "Sesso occasionale" ha raggiunto e superato i 16 milioni di stream, ed è stata la chiave d'accesso anche per l'universo TikTok, dove sono stati pubblicati quasi 10mila video con il singolo in sottofondo.

Per capire quanto però la comunicazione social di TANANAI abbia colpito, basta osservare il fenomeno "Baby Goddamn". Il singolo, pubblicato nel marzo 2021 sta vivendo una seconda vita, iniziata due settimane dopo la fine del Festival. Infatti il brano dopo aver esordito in top 50 Italia su Spotify alla 49° posizione, è risalita fino alla prima, superando pochi giorni fa proprio "Brividi" di Mahmood e Blanco. Il fenomeno, spiegato anche dalla viralità del brano su TikTok, dove sono più di 9 mila i brani con la canzone in sottofondo, racconta l'ennesimo passaggio con cui TANANAI ha sovvertito l'ultimo posto di Sanremo. La prima posizione è durata solo qualche giorno, anche a causa del ritorno di "Brividi" in testa, frutto dell'avvicinamento all'Eurovision Song Contest 2022. Ma TANANAI è ancora lì e ci si può scommettere che l'estate possa essere terreno fertile per la sua musica.

A spiegare ancora meglio questo traguardo, ci ha pensato lo stesso cantante milanese che, ospite alle Iene, ha raccontato gli ultimi anni pieni di imprevisti: "Sono arrivato ultimo a Sanremo e sono stato esaltato per aver esultato. Ho cantato male e senza accorgermene, però mi sono divertito. Quella botta di felicità non potevano cerco cancellarla né una nota sbagliata, né un ultimo posto in classifica. La vita ci butta addosso tante cose impreviste, a volte anche dolorose. Però se provi ad accoglierle anziché rifiutarle e se provi a costruirci sopra anziché demolirle, allora lì hai fatto i primi passi perché possano accaderti cose belle. Accettando le stonature, le stroncature e il mio ultimo posto a Sanremo, ho detto semplicemente di sì. E quindi dopo anni di porte sbattute in faccia, ‘le faremo sapere’, momenti di down, le persone si sono accorte di me semplicemente perché ho esultato per essere stato il primo degli ultimi".