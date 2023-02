Ultimo non tornerà più al festival di Sanremo: “Alba è stata la chiusura di un cerchio” Ultimo ha rivelato che, dopo quest’anno, non parteciperà più al festival di Sanremo. “Volevo chiudere un cerchio con Alba, l’ho fatto e quindi credo di non tornarci più”, ha rivelato su Instagram.

A cura di Cristina Somma

Ultimo, Sanremo 2023 (Foto Matteo Rasero/LaPresse)

"Volevo chiudere un cerchio con Alba, l'ho fatto e quindi credo di non tornarci più". Così Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha risposto su Instagram a una domanda riguardante l'ipotesi di future partecipazioni al festival di Sanremo. Quest'anno sul palco del teatro Ariston ha portato l'inedito Alba, con cui si è classificato quarto a Sanremo 2023. Il rapporto tra l'artista e la kermesse è molto controverso. Nel 2015 il suo singolo Diamante nel cielo, dedicato a un suo amico scomparso in un incidente stradale, è stato scartato. Nel 2018 riesce a partecipare al festival di Sanremo nella categoria ‘Nuove proposte' con il suo brano Il ballo delle incertezze, con cui ha vinto.

Nel 2019 arriva tra i big dell'Ariston con un brano chiamato I tuoi particolari che lascia tanto parlare di sé e, ancora una volta, risulta il più votato dal pubblico. Ultimo però, nonostante la maggioranza raggiunta con il televoto, si classifica al secondo posto, dopo Mahmood, favorito dalla sala stampa. Nasce così una polemica da parte dello stesso Ultimo che in conferenza stampa ha protestato, rispondendo a tono ai giornalisti.

Il suo comportamento ha sollevato una lunga polemica, ripresa quest'anno quando, quando all'annuncio del quarto posto dell'artista, pochi giornalisti sono stati ripresi in video a esultare. I cronisti hanno però spiegato di non avere nulla contro Ultimo, semplicemente preferivano un'altra canzone come vincitrice del festival perché più meritevole. Intanto Ultimo, con la sua Alba, nonostante non abbia vinto Sanremo, ha riscosso grande successo. L'album omonimo è uscito il 17 febbraio e si è classificato settimo nella classifica Top Album Debut global di Spotify, quella che conteggia gli ascolti del weekend di debutto.

Leggi anche Sanremo 2023: Mahmood e Blanco ospiti della prima serata come ultimi vincitori del Festival

Nelle sue storie pubblicate sul suo profilo Instagram il cantante ha rivelato che sapeva di rischiare di non arrivare primo al festival portando come inedito Alba, così come era consapevole che nel disco ci fossero canzoni più "dirette" che sul palco dell'Ariston sarebbero arrivate più facilmente. "Ma alba – ha proseguito – è una canzone diversa, che non ha la pretesa di entrare nel cuore di un pubblico più distratto. Ha bisogno di tempo e va ascoltata senza fretta". Riguardo Sanremo ha poi aggiunto: "Volevo tornare al festival per chiudere un cerchio artistico, e se lo avessi fatto con un'altra canzone non avrebbe avuto senso. Ho sempre dato precedenza a quello che sento e non a quello che funziona".