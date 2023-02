Ultimo con Alba è settimo tra gli album più ascoltati al mondo in streaming nel weekend d’esordio Alba è il nuovo album di Ultimo, prende il nome dall’inedito che ha portato al festival di Sanremo 2023 e si è classificato settimo nella Top Albums Debut Global, la classifica mondiale di Spotify.

A cura di Cristina Somma

Ultimo (Photo by D.Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images )

Non ha vinto Sanremo nemmeno quest'anno, ma la sua "Alba" gli ha portato fortuna. Il suo nuovo album, che prende il nome dall'inedito portato al festival di Sanremo 2023 si è classificato settimo nella Top Albums Debut Global, la classifica mondiale di Spotify che calcola gli album più ascoltati nel weekend di debutto. Al festival della canzone italiana si è classificato quarto quest'anno, dopo la polemica che lo investì quattro anni fa, quando non riuscì a vincere contro Mahmood e conquistò il secondo posto. Il riscatto però è arrivato dopo, quando Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è riuscito a riempire gli stadi e oggi risulta ascoltato in tutto il mondo.

"Alba" è il suo ultimo disco, è uscito il 17 febbraio e contiene 14 brani, tra cui alcuni singoli estratti prima dell'uscita del disco, già diventati hit. Tra questi, ad esempio, "Vieni nel mio cuore", cantata a squarciagola negli stadi e diventata la colonna sonora dei fan durante lo scorso tour. Sul suo profilo Instagram ha condiviso un messaggio per i suoi fan. "Tutto è diventato sempre più veloce", ha scritto nelle storie. "Si è perso completamente il valore del tempo – ha proseguito – che, invece, è quello che dà il giusto valore alle cose". La pazienza, l'attesa è infatti ciò che gli ha consentito di raggiungere le vette, accettando anche i fallimenti e le delusioni, compreso il "no" di Maria De Filippi ad Amici. "Anche la bellezza di starsene in silenzio la sera senza dirsi nulla serve", ha scritto ancora nella storia di Instagram. "Io lo dico sempre – ha continuato – che perdere tempo serve perché ti fa capire come non perderlo più. I miei amici – ha aggiunto – dicono che sono pessimista, io penso di essere realista. Avendo tutti delle scadenze dobbiamo ricordarci che l'unico senso che c'è in questa vita è vivere dentro la persona che siamo, a prescindere da quale essa sia".

Un messaggio che ha ribadito spesso anche durante i suoi concerti. "Il problema – ha spiegato – è che questo mondo ti porta sempre a pensare che se non ti realizzi, se non arrivi al famoso successo, non sei realizzato. È una cazzata". Durante i suoi concerti negli stadi, sui palchi che ha calcato, ha detto che secondo lui c'è un solo modo per raggiungere un obiettivo: rendere le proprie passioni, ossessioni. Solo quando l'ossessione supererà l'ambizione sarà possibile farcela. "E lo dico io – ha scritto Ultimo nella sua storia su Instagram da lui firmata – che mi chiedono sempre ‘come ti senti a stare su un palco con tutta questa gente?' io dico sempre che avrei fatto musica a prescindere dal risultato perché era la mia passione ed è la mia passione. Quindi vivete le vostre passioni…".