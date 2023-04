Perché i fan di Miley Cyrus pensano che lei e Clara Pierce siano la stessa persona Miley Cyrus e l’alter-ego Clara Pierce: comparso e (scomparso) l’album Down with me. All’interno singoli leakati di She is Miley Cyrus, l’album cancellato.

A cura di Vincenzo Nasto

Lo scorso 10 marzo, Miley Cyrus è ritornata con il suo ottavo album in studio, Endless Summer Vacation, anticipato dai singoli River e il più famoso Flowers. Un progetto in cui, come ha raccontato la stessa artista, veniva data voce alle ceneri della sua casa e a quelle del suo matrimonio in un atto di rinascita sulle colline di Los Angeles. Analogamente a Endless Summer Vacation, il 10 marzo scorso è stato caricato su tutte le piattaforme di streaming anche Down with me, un progetto di 12 tracce dell'artista, verificata su Spotify, Clara Pierce. Per lei solo 244 ascoltatori mensili, rispetto ai quasi 80 milioni della ex star della Disney. Ma cosa hanno in comune Miley Cyrus e Clara Pierce? Secondo alcune teorie, anche di fan su TikTok, potrebbero essere la stessa persona: Down with me potrebbe essere infatti She is Miley Cyrus, l'album mai pubblicato dalla cantante. Il progetto di Clara Pierce, nel frattempo, è stato rimosso da tutte le piattaforme di streaming, con alcune canzoni che sono ascoltabili solo su Soundcloud.

She is Miley Cyrus, l'album cancellato dalla cantante

Una delle prove più evidenti del legame tra Miley Cyrus e Clara Pierce potrebbe essere rappresentato proprio dal timbro vocale, che però apre lo spazio a più interpretazioni su ciò che è avvenuto. La più evidente potrebbe essere effettivamente la scelta di Miley Cyrus di pubblicare inediti di She is Miley Cyrus, il progetto andato in fumo dopo l'incendio della sua abitazione a Malibù, prima della pubblicazione di Plastic Hearts nel 2020. Tra il 2018 e il 2020 infatti la cantante aveva confermato di star lavorando al progetto con Mark Ronson, con tre edizioni che avrebbero poi composto l'album: She is coming, l'unico pubblicato, che avrebbe seguito il filone pop-dance da far uscire a maggio 2019, mentre She is here e She is everything avrebbero rappresentato la parte più oscura di Miley, con le sue ballate. Ci sarebbero varie tracce che potrebbero confermare questa, come Saggittarius, la traccia contenuta all'interno del disco di Clara Pierce ma che era stata spoilerata a più riprese sui profili di Miley Cyrus: la prima volta a luglio 2020, per poi esser riascoltata in un arrangiamento diverso il 14 gennaio 2021. Il testo è presente anche su Genius.com.

Da Saggittarius al feat con il compianto Juice WRLD

Ma non solo, tra le tracce che sono contenute in Down with me, c'è anche At Least I Can Say That I Tried: il singolo riprende la strofa di Miley Cyrus in Been Through This, traccia leakata sul web a luglio 2020 e che conteneva, allora, anche la strofa del compianto rapper losangelino Juice WRLD. La canzone, quasi a confermare il legame tra le due tracce, è stata condivisa sul suo account Instagram dall'ex manager del rapper Pete Jideonwo, accennando alla possibile uscita ufficiale della canzone. Un altro dei brani di Miley Cyrus, leakati il 22 agosto 2021, è Right Hand Man, contenuta anch'essa in Down with me di Clara Pierce: la canzone era stata anche pubblicata lo scorso 14 aprile su Soundcloud e coincide totalmente con la versione che troviamo nel disco.

La genesi di She is Miley Cyrus

She is here e She is everything non saranno mai pubblicati, soprattutto dopo l'inizio della separazione dal marito Liam Hemsworth, annunciata ad agosto 2019. La cantante infatti, in una diretta Instagram aveva annunciato che dopo She is Coming sarebbero arrivati le due edizioni che avrebbero completato il progetto She is Miley Cyrus, con la tracklist originale completata a fine 2018. A questo, si aggiunsero anche le parole del producer Mike Ronson, che aveva definito come la fine del 2019 come termine finale per l'uscita del disco. Il 9 novembre poi l'annuncio di Cyrus, che confessa di doversi operare alle corde vocali: pochi mesi dopo arriva l'emergenza pandemica che annulla tutte le pubblicazioni della cantante.

Plastic Hearts sostituisce il progetto dopo l'arrivo del Covid-19

A mettere la pietra tombale sui 12 brani, divisi in due EP, arriva Midnight Sky, il singolo pubblicato il 14 agosto 2020: la cantante conferma di non voler continuare con la musica scritta in precedenza. Infatti per l'uscita di Midnight Sky, Cyrus afferma: "Quest'anno è stato completamente inaspettato e ho sentito di non poter continuare i due progetti: non aveva alcun senso". Al posto dell'album She is Miley Cyrus, arriva Plastic Hearts il 27 novembre, con all'interno singoli contenuti nel progetto cancellato: da Bad Karma a Never be me, originariamente intitolata I play with fire. Ci sono molti segnali che potrebbero voler legare She is Miley Cyrus all'uscita Down with me di Clara Pierce, ma nel frattempo, nelle scorse ore, l'album con tutte le sue canzoni sono scomparse da tutte le piattaforme di streaming musicale.