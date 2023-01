Miley Cyrus e i record di Flower: coma ha fatto la cantante a tornare più forte di prima Miley Cyrus, con “Flowers”, ha riconquistato la prima posizione in top Hot 100 Billboard e il record di stream in una settimana su Spotify. Qui i motivi.

A cura di Vincenzo Nasto

Miley Cyrus, foto di Kevin Winter/Getty Images

I fiori son sbocciati per Miley Cyrus, che con "Flowers" ha riconquistato finalmente la vetta della classifica Billboard Hot 100 a 10 anni da "We Can't Stop" e "Wrecking Ball". In questo momento, Miley Cyrus con "Flowers" detiene anche il record di stream nella settimana d'esordio del brano, che ha superato i 100 milioni. Ma ciò che ha innescato tutto questo processo, parallelamente alla narrazione portata avanti da Shakira in "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", sono fattori che non attraversano per forza il racconto della separazione tra lei e l'ex marito Liam Hemsworth. Ecco alcuni dei motivi per cui "Flowers" ha ottenuto questo successo.

Il party di Capodanno e i cartelloni in città

Sicuramente rientra nei fattori lo show di Capodanno tenutosi a Los Angeles, in cui per il secondo anno consecutivo, Cyrus ha avuto la conduzione del NBC Miley's New Year's Eve Party. Una parata di stelle, da Sia a Latto, passando per l'amica Paris Hilton al gruppo composto da Latto, Rae Sremmurd, David Byrne, Liily e Fletcher. Qui non bisogna dimenticare la madrina della serata, che ha celebrato anche la bravura della conduttrice e cantante Miley Cyrus: la celebre Dolly Parton. A questo si aggiunge la campagna pubblicitaria condotta dalla stessa Cyrus, che ha fatto apparire il 31 dicembre cartelloni per la città: "Nuovo anno, nuova Miley". Un invito a ciò che potrebbe essere la nuova attitudine della cantante dopo la separazione, ma non solo.

Le frecciatine all'ex marito e gli autori di Harry's House

Solo pochi giorni dopo, la cantante ha annunciato infatti il nuovo disco in arrivo: a due anni da "Plastic Hearts", il prossimo 10 marzo verrà pubblicato il nuovo progetto dal titolo "Endless Summer Vacation". All'interno sarebbe stato contenuto il nuovo singolo, presentato con un piccolo spoiler del brano mentre la donna era nuda in doccia, girata di schiena. L'attesa per il 13 gennaio, data in cui l'attore Liam Hemsworth avrebbe compiuto 33 anni, ha poi fatto il resto. Ma non solo, perché dietro alle fortune del brano "Flowers" ci sono due nomi importanti del cantautorato americano: Kid Harpoon e Tyler Johnson. I due autori, che hanno lavorato al brano, ma anche al nuovo progetto di Miley Cyrus, sono stati protagonisti degli ultimi tre album di Harry Styles, in maniera predominante nell'ultimo capitolo: "Harry's House". Come per Harry Styles, la nuova formula pop americana sembra funzionare anche per Miley Cyrus, che adesso attende la definitiva esplosione il prossimo 10 marzo.