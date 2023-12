Madonna ha svelato chi l’ha “trascinata in ospedale” dopo il malore per l’infezione batterica Madonna, a sei mesi dal ricovero in terapia intensiva, ha svelato sul palco di New York chi l’ha “trascinata in ospedale” dopo esser svenuta in bagno.

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Madonna (ph via Instagram)

Lo scorso 15 luglio, Madonna veniva ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di New York a seguito di un'infezione batterica. Le condizioni gravi – l'artista quasi in fin di vita, come riportato da vari portali americani come Variety e Page Six – avevano costretto i figli David Banda e Rocco Ritchie a ritornare a New York, mentre nelle prime ore in ospedale, la donna era stata accudita anche da sua figlia Lourdes Leon. Ad aggiungere una testimonianza su quelle ore, questa volta, ci ha pensato la stessa cantante di origini italiane, lo scorso 15 dicembre, sul palco del Barclays Center di Brooklyn, a New York, dove si è esibita con il suo Celebration Tour.

Ecco chi ha "trascinato in ospedale" Madonna lo scorso luglio

Madonna infatti, ritornata in città, ha ringraziato sul palco dell'arena "una donna molto importante" che le ha salvato la vita "trascinandola" in ospedale quando era crollata sul pavimento del bagno, nel suo appartamento nella zona Upper East Side della città. La persona in questione potrebbe essere Shavawn Gordon, una delle più importanti assistenti personali della cantante: "Ci sono alcune persone molto importanti nell'arena stasera che erano con me in ospedale. C'è una donna molto importante che mi ha trascinata in ospedale. Non ricordo nemmeno cosa sia successo; sono svenuta sul pavimento del bagno e mi sono svegliata in terapia intensiva".

Il ritorno di Madonna con il Celebration Tour, anche in Italia

Come riportato dal profilo Madonna Nation su X, sul palco Madonna avrebbe urlato al pubblico, riferendosi alla sua assistente: "Mi ha salvato la vita". Non sembra esagerare la cantante, che nei giorni in terapia intensiva aveva richiamato tutta la sua famiglia negli Stati Uniti, con il suo manager Guy Oseary, che aveva annunciato anche il rinvio ufficiale del tour a data da destinarsi. Ma come spesso accade, Madonna ha sorpreso tutti, ritornando sul palco a 90 giorni dal ricovero. Il Celebration Tour è ritornato anche in Italia lo scorso 23 e 25 novembre al Forum D'Assago: la cantante si è esibita con un repertorio di sette atti e oltre trenta canzoni del suo repertorio.