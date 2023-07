Madonna stretta all’amore dei suoi figli un mese dopo il ricovero: “Sono fortunata ad essere viva” “L’amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina”, scriva Madonna a corredo di una carrellata di scatti insieme ai suoi figli David Banda e Lourdes Leon. “Nei momenti difficili loro erano lì per me. Ho conosciuto un lato di loro che non avevo mai visto prima e ha fatto la differenza”.

A cura di Giulia Turco

Un mese dopo il ricovero in ospedale Madonna torna alla vita e all’amore dei suoi figli. Negli scorsi giorni la star si era mostrata sui social in un video in cui tornava a ballare davanti alla telecamera, come ama fare, dimostrando al pubblico di essere tornata in forma in seguito ai problemi di salute. Lo spavento dopo la brutta infezione batterica sembra essere solo un lontano ricordo e ora più che mai si sente grata per tutto l’amore del quale è accerchiata.

Le foto di Madonna con i suoi figli e la dedica d’amore

“L’amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina”, scriva Madonna a corredo di una carrellata di scatti pubblicata sul suo profilo Instagram. Sono attimi rubati da una serata in compagnia dei suoi figli. C’è David Banda, il ragazzo adottato insieme a Guy Ritchie con il quale condivide l’amore per il ballo, e c’è Lourdes Leon, 26 anni, nata dalla relazione con Carlos Leon, oggi modella. “Un mese fuori dall’ospedale posso riflettere. Come madre puoi davvero lasciarti travolgere dai bisogni dei tuoi figli e dalle attenzioni apparentemente infinite che potresti darli, ma nei momenti difficili loro erano lì per me. Ho conosciuto un lato di loro che non avevo mai visto prima e ha fatto la differenza”, spiega la cantante.

Ingrandendo questa foto si può vedere che ho in mano una Polaroid scattata da Andy Warhol di Keith Haring che indossa una giacca con il volto di Michael Jackson. Un triangolo perfetto di brillantezza. Artista che ha toccato così tante vite, compresa la mia. Sono scoppiata a piangere quando ho aperto questo regalo perché ho capito quanto sono fortunata ad essere viva. E come sono fortunata ad aver conosciuto queste persone e tante altre che non ci sono più.

Come sta Madonna dopo l’infezione batterica

Dopo il ricovero dello scorso giugno Madonna sembra pian piano essere tornata in salute. Si sta riprendendo nella sua casa di New York, dove è tornata dopo aver temuto il peggio per via di una brutta infezione batterica, stando a quanto ha riferito il suo manager. Nonostante la sua salute sia in fase di netto miglioramento, la cantante ha preferito comunque rinviare le date americane e canadesi del suo tour che sarebbe dovuto partire il prossimo 15 luglio proprio da Vancouver. Riprenderà a cantare direttamente in Europa il prossimo novembre, quando salita sul palco del Mediolanulm Forum di Milano.