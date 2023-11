La scaletta del concerto di Madonna a Milano 2023: l’ordine delle canzoni al Forum D’Assago Stasera, giovedì 23 novembre e sabato 25, Madonna si esibirà al Forum D’Assago, dalle 21. Ecco la scaletta e l’ordine delle canzoni con cui si potrebbe esibire Madonna.

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Madonna, Foto LaPresse

Oggi, giovedì 23 novembre e sabato 25, Madonna farà tappa in Italia con il suo Celebration Tour. Due date che riportano la regina del pop nella penisola, un doppio appuntamento sold-out al Mediolanum Forum D'Assago. La cantante, che negli scorsi mesi ha affrontato una convalescenza, dopo aver avuto un'infezione batterica che l'ha costretta al ricovero in terapia intensiva, tornerà in concerto in Italia dopo 8 anni. Le sue ultime tre date infatti erano state registrate nel 2015, con un triplo appuntamento al Palalpitour di Torino per il Rebel Heart Tour. La cantante salirà alle 21 sul palco del Mediolanum Forum D'Assago con uno spettacolo di quasi tre ore, stando ai concerti tenuti nelle scorse settimane tra Svezia, Portogallo e Francia, con sette atti che ripercorrono la carriera quarantennale di Madonna. Dalle storiche Like a prayer e Like a virgin, la cantante potrebbe anche intonare successi di alcune colleghe come Gloria Gaynor e la sua I will survive. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Madonna al Mediolanum Forum D'Assago, già visti nella scaletta dei suoi concerti del Celebration Tour.

La scaletta con le canzoni del concerto di Madonna a Milano 2023

Stasera, giovedì 23 novembre e sabato 25, Madonna salirà sul palco del Mediolanum Forum D'Assago di Milano per le due date nella penisola del Celebration Tour. L'occasione per il pubblico di osservare la cantante di Like a Prayer in Italia, a otto anni dall'ultima volta. Uno spettacolo diviso in sette atti, in cui potremmo ascoltare Living for love o Into the Groove, ma anche la celebre Bitch, I'm Madonna, collaborazione del 2015 con Nicky Minaj. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Madonna al Mediolanum Forum D'Assago, già visti nella scaletta dei suoi concerti del Celebration Tour.

Atto I

It's a Celebration

Nothing Really Matters

Everybody

Into the Groove

Burning Up

Open Your Heart

Holiday

Atto II

The Storm

Live to Tell

The Ritual

Like a Prayer

Atto III

Living for Love

Erotica

Justify My Love

Hung Up

Bad Girl

Atto IV

Ballroom

Vogue

Human Nature

Crazy for You

Atto V

The Beast Within

Die Another Day

Don't Tell Me

Mother and Father

I Will Survive di Gloria Gaynor

La Isla Bonita

Don't Cry for Me Argentina di Andrew Lloyd Webber

Atto VI

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

Atto VII

Like a Virgin / Billie Jean

Bitch I'm Madonna

Celebration