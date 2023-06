Madonna in terapia intensiva a causa di un’infezione batterica: sospeso il tour Madonna, l’icona della musica pop, ha dovuto dare lo stop al suo tour mondiale “Celebration”, che sarebbe dovuto partire da Vancouver il 15 luglio. È ricoverata per un’infezione batterica.

Madonna, l'icona della musica pop, ha dovuto dare lo stop al suo tour mondiale "Celebration", che sarebbe dovuto partire da Vancouver il 15 luglio. La notizia, riportata da Variety, ha rivelato che la popstar è stata costretta ad interrompere il tour a causa di un'infiammazione batterica che l'ha costretta al ricovero. Attualmente è in terapia intensiva, ma fuori pericolo.

Il messaggio del manager

L'annuncio è stato dato dal manager di Madonna, Guy Oseary: "Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva. La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati".

Il nuovo tour

Madonna ha affrontato numerose sfide nel corso della sua carriera, questa sarà solo una delle tante. Così come del resto il tour che era pronto per iniziare. La cantante, oggi 64 anni, avrebbe cominciato un tour globale che avrebbe toccato 43 città e che avrebbe percorso l'intera grande carriera della cantante. Tra le città degli Stati Uniti e del Canada: Vancouver, New York, Miami, Los Angeles, Chicago, Detroit. In Europa: Parigi, Barcellona, Londra, Stoccolma. "Sono entusiasta di esplorare quante più canzoni possibili nella speranza di dare ai miei fan lo spettacolo che stavano aspettando", aveva dichiarato Madonna nel video nel quale annunciava il grande tour. Adesso, però, si ritrova ad affrontare un nemico invisibile quale questa infezione batterica. Questa infiammazione ha costretto Madonna a fermarsi un attimo per prendersi cura della sua salute. Il tour è annullato solo temporaneamente e i fan possono stare tranquilli perché il tour ripartirà non appena la stella della musica sarà in grado di cominciare.