I figli di Madonna tornati a New York dopo il ricovero in terapia intensiva: “Erano preparati al peggio” Dopo l’annuncio del manager sulle condizioni di salute di Madonna, sono stati avvistati i figli della cantante, David Banda e Rocco Ritchie, fuori dal suo appartamento di New York, luogo in cui avrebbe avuto il malore.

A cura di Vincenzo Nasto

Rocco Richie e Madonna

Dopo la rivelazione del ricovero di Madonna da parte del suo manager, Guy Oseary, a causa di una grave infezione batterica, sono apparse le foto di alcuni dei suoi figli a New York, fuori dall'abitazione in cui la donna si sarebbe sentita male. Come mostra Page Six, David Banda e Rocco Ritchie sono arrivati a New York, fotografati mentre entravano nell'appartamento nella zona Upper East Side della città. Come ha rivelato un parente della cantante al Daily Mail, il motivo del silenzio prolungatosi negli scorsi giorni e dell'arrivo di alcuni dei figli della cantante, sarebbe riconducibile alla gravità dell'infezione e a uno stato di salute, soprattutto nelle fasi di terapia intensiva, che avrebbe fatto temere il peggio.

Ieri, il manager di Madonna, Guy Oseary, aveva rivelato sul proprio profilo Instagram le condizioni di salute di Madonna: "Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva. La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati". Nel frattempo, Page Six ha pubblicato le fotografie di David Banda, figlio adottivo della coppia formata da Madonna e Guy Ritchie, e Rocco Ritchie, figlio biologico nato durante il loro matrimonio. I due sono stati avvistati all'ingresso dell'abitazione della cantante a New York, nell'Upper East Side. La figlia della cantante, Lourdes Ciccone, avuta dalla relazione con Carlos Leon, sarebbe l'unica ad aver accompagnato il percorso ospedaliero della madre.

Come riporta lo stesso Daily Mail, un parente della cantante avrebbe riferito il motivo della corsa dei figli di Madonna al suo capezzale: basti pensare al viaggio affrontato da Rocco Ritchie, negli ultimi giorni avvistato in Romania, prima di ritornare subito negli Stati Uniti. Le condizioni sarebbero apparse molto gravi dopo l'ingresso in terapia intensiva, al punto da dover raggruppare tutti i parenti: "Negli ultimi due giorni, nessuno sapeva davvero in che direzione sarebbe andata a finire, e la sua famiglia si stava preparando al peggio. Ecco perché è stato tenuto segreto fin da sabato. Tutti credevano che avremmo potuto perderla e questa è stata la realtà della situazione". Lo stesso parente ha sottolineato come l'attenzione al proprio stato di salute e lo stile di vita avuto dalla cantante dovrebbero costringere Madonna a fermarsi per alcuni mesi, una traccia ben più profonda di quella già annunciata dal suo manager sul rinvio del suo tour.