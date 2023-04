La scaletta del concerto di Lazza a Roma 2023: l’ordine delle canzoni al Palazzo dello Sport Dopo la data 0 di Vigevano, Lazza aprirà il suo Ouver-Tour 2023 a Roma il 19 aprile 2023 al Palazzetto Dello Sport: qui la scaletta del concerto.

A cura di Vincenzo Nasto

Lazza 2023, foto di Comunicato Stampa

Lo scorso giovedì 13 aprile, Lazza ha inaugurato con la data 0 il suo Ouver-Tour 2023 a Vigevano. Uno spettacolo memorabile che ha anticipato ciò che avverrà nelle date successive, come a Roma il prossimo 19 aprile 2023 al Palazzetto dello Sport. Poi si ritornerà a casa, a Milano, per il primo dei tre Forum D'Assago completamente sold-out, il 22 aprile: tra le date da segnare in rosso c'è anche l'Arena di Verona martedì 25 aprile. Un momento d'oro per Lazza, che dopo aver conquistato il titolo di album più ascoltato del 2022 con Sirio, è stato tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2023 con il brano Cenere. Proprio questo, oltre a successi di Sirio come Molotov e Panico, faranno parte della scaletta di Lazza al Palazzetto dello sport di Roma.

La scaletta con le canzoni del concerto di Lazza a Roma

Lazza arriva il prossimo 19 aprile a Roma, al Palazzetto dello sport, per la prima data del suo Ouver-Tour 2023. Il cantante milanese si esibirà intorno alle 21, e come per la data 0 di Vigevano, ci si potrebbe attendere l'entrata sul palco di Marracash e Salmo. L'entrata sarà affidata sicuramente a Ouv3rture, intro anche dell'ultimo disco. Qui la scaletta di Lazza, in ordine d'esibizione.