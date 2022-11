Testo e significato di Chiagne, la malinconia è la cifra del nuovo Geolier in compagnia di Lazza A tre anni dal disco d’esordio “Emanuele”, sembra arrivato il momento per il nuovo capitolo di Geolier: il rapper ha pubblicato il singolo “Chiagne” con Lazza.

A cura di Vincenzo Nasto

Geolier e Lazza 2022, foto di Comunicato Stampa

Lo scorso 28 ottobre, a tre anni dall'uscita di "Emanuele", Geolier ha pubblicato il singolo, che potrebbe anticipare il nuovo album: si tratta di "Chiagne", in compagnia di Lazza. Il rapporto tra i due rapper sembra più che idilliaco, infatti non sono mancate le voci su un joint album in arrivo da parte dei due artisti. Come in "Sirio", ritorna il trio Lazza, Takagi e Ketra, con il duo in veste di producer, che riesce a ricostruire un tappeto ballad pop, in cui Geolier ha dimostrato più volte di riuscire a trovare la propria dimensione: l'ultimo esempio potrebbe essere "Fantasmi", la traccia contenuta nel disco "Djungle" di Dj TY1.

Il significato di Chiagne

Napoli e Milano di nuovo assieme. Questa volta non è "Sirio" il luogo d'incontro, com'era stato nei primi mesi del 2022 con "Nisciun", ma un possibile nuovo progetto di Geolier. A tre anni dalle fortune dell'esordio con "Emanuele", il rapper napoletano ha assunto ben altra posizione nel rap game, e lo dimostrano le collaborazioni con il jet-set dell'urban italiano, e non solo. "Chiagne" è una ballad costruitagli addosso dal duo in produzione Takagi e Ketra, che sempre di più stanno giocando con i nuovi player della scena rap: basta osservare proprio in "Sirio" l'episodio hyper-pop "Panico". La malinconia raccontata nel brano è evidente, come le sonorità pop che cercano di allargare il pubblico del rapper napoletano, che orgogliosamente non abbandona il proprio dialetto. La forza di Geolier risiede anche nel potere evocativo delle immagini, come quando canta: "Scusame si parlo e cchiù quanno sto zitto, dimme si me piense almeno quanno te scite cu chillo. Je e te ‘nsieme pareva nu film, ma è fernuta comme int'a nu film".

Il testo di Chiagne

To ggiuro ca nun te cerco maje più

Si guardo ‘o mare e ccu me nun ce staje tu

Nun è maj blu

Ancora te riesco a vedè ma nun si tu

Stive cu n’ato ma stive cu me

Quanno stive cu me nun penzavi a me

Nun penzavo a te

Tu me sentivi e parlà ma sulo pe risponnere quando fernive

E te astipate tutt’’o male

Pe te venì a scusà popo quanno fernevo

‘E vote te cerco int”e suonne

Nun saccio addo stongo

M’addormo cu n’ata

So cuntento ca staje bona pecchè a te fa sta bona nun songo in grado

Scusame si parlo e cchiù quanno sto zitto

Dimme si me pienze almeno quanno te scite

Cu chillo

Je te nzieme pareva nu film

Ma è fernuta comme int”a nu film

Ma pecchè chiagne?

Tanto ossaje ca nisciuno se ne mborta ‘e nuje

Songo je che sbaglio

A te rà tutt”e cose ‘e me

E ora perché piangi?

Sai che non finirà così

Non è mai tardi

Prima o poi tornerò da te

(Ok Zzala)

Aspetto che spari, non sparo per primo

Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino

Mi manca il respiro, tra amore odio la linea è sottile

Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire

Lancerai il mio disco dal finestrino

Ero l’ultimo della classe

Tu mi apprezzavi uguale a un’amore di rose, pistole alla Axl

Può farci bene o male

Ora mangio a fatica ‘sta cena di Just Eat

L’altro giorno ho rivisto tuo padre

Ha detto che hai pianto un fiume come Justin

Spero solo tu sappia nuotare

E scusa se non parlo più ma sono in tilt

Penserai a noi svegliandoti affianco a lui in quella suite

Io e te insieme ci sembrava un film

Però è finita come in un film

Ma perché piangi?

Tanto sai che a nessuno frega di noi

Sei tu che sbagli

E dai tutta la colpa a me

Mo pecchè chiagne?

Tanto ossaje nun è maje fernuta

Si tu che sbaglie

A ce ra tutt”e cose e te