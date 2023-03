Testo e significato di Zonda, Lazza torna al rap dopo Cenere a Sanremo 2023 Lazza ritorna a quasi due mesi da Sanremo 2023 con il nuovo brano Zonda, prodotto da 808 Mafia e NKO. Qui il testo e significato della canzone.

Lazza è tornato con un nuovo singolo, a 50 giorni dalla sua consacrazione a livello nazionale con il Festival di Sanremo, in cui si è classificato al secondo posto con Cenere. L'arrivo di Zonda, il singolo in collaborazione con il producer americano 808 Mafia e NKO, tra i migliori orecchi della scena italiana, è una bella spallata al pubblico che aveva discusso su un cambio di passo e sonorità da parte dell'artista milanese. Un pezzo rap che trasporta Lazza nella Uk Drill, e che toglie la polvere delle polemiche annunciate e realizzatesi nelle scorse ore, quando ci sono stati un po' di botta e risposta su Twitter del rapper.

Il testo di Zonda

Shoutout

808 Melo (Uh)

Grr-paw

Okay, Zzala

Yo, lil' bih, it's NKO on beat

Ehi

No pain, no gain (No pain, no gain)

Vogliono una taglia sulla mia testa come il far west (Uh)

Tu hai parlato un tot, qua nemmeno Dio sa quanto vorrei (Go)

Scavarti la tomba, tomba

Ormai sono in onda, onda (Wow)

Di te neanche l'ombra, ombra

Okay, okay (Okay, okay)

Tieni la cintura, ti sembrerà di fare un crash test (Skrt)

A duecento orari coi fari spenti sfioro il guard rail (Rail)

Lasciami la somma, somma

Che faccio la conta, conta

All in su una Zonda, Zonda

Nuova la mia cinta, nuova la weed, fra', nuovo Patek (Nuovo Patek)

Siamo nello spazio come Star Trek se premo start rec (Woo)

Ho il flow di una bomba, bomba, non serve tu lo dica (Dica)

Corro su una Zonda, Zonda, Pagani Ludovica (‘Vica) (Uh)

‘Sti rapper gold finger, finger

Sono tipe mancate, cate (Ehi)

Chizzo troie col filler, filler

Chiudo con due mandate (Ah)

Date un prеmio a queste gold digger, diggеr

Per rifarsi le chiappe (Ah)

Chi ha pensato a come condirle

Dirle, vorrei si presentasse

Okay, fra', voglio una vita esentasse

Come se mi costasse in meno

Sto uscendo dal club con il cachet (Via)

Sul sedile del passeggero

Fingevo che mi interessasse

Parlo poco fra', ma se devo (Eh)

Corro e si fotte il semi asse

Sembra che non andasse il freno

No pain, no gain (No pain, no gain)

Vogliono una taglia sulla mia testa come il far west (Woo)

Tu hai parlato un tot, qua nemmeno Dio sa quanto vorrei (Go)

Scavarti la tomba, tomba

Ormai sono in onda, onda (Wow)

Di te neanche l'ombra, ombra

Okay, okay (Okay, okay)

Tieni la cintura, ti sembrerà di fare un crash test (Skrt)

A duecento orari coi fari spenti sfioro il guard rail (Rail)

Lasciami la somma, somma

Che faccio la conta, conta

All in su una Zonda, Zonda

Culo su una Zonda, Zonda, scapperò da lì a poco (Uau)

Sembra il party di Donda, Donda, tutto che pija fuoco (Grr-pah)

O ti prendi la colpa, colpa, o, fra', non ti alzare proprio (No)

Flow ti sembra di Londra, Londra, ma è di Piazzale Cuoco

Okay, Zzala, fra', tira i fili (Pew)

Rido di ciò che mi vuoi fare (Ahah)

Noto anche come primo in FIMI (Primo), tu invece sei il primo infame

Non rispetto ‘sti quattro scemi (No), neanche a chi si accontenta di

Un bel contratto di quattro zeri (Fra') e qualche dose di Fentanyl

Fra', finirò dentro un obitorio se le gente non urla più (Più)

Al tuo show c'è mezzo oratorio, al mio c'era mezza curva sud (Sud)

Ero già uno di quelli veri prima di quella spunta blu (Blu)

La coscienza da mesi interi che è in giro per un puttantour (Uh)

No pain, no gain (No pain, no gain)

Vogliono una taglia sulla mia testa come il far west (Woo)

Tu hai parlato un tot, qua nemmeno Dio sa quanto vorrei (Go)

Scavarti la tomba, tomba

Ormai sono in onda, onda (Wow)

Di te neanche l'ombra, ombra

Okay, okay (Okay, okay)

Tieni la cintura, ti sembrerà di fare un crash test (Skrt)

A duecento orari coi fari spenti sfioro il guard rail (Rail)

Lasciami la somma, somma

Che faccio la conta, conta

All in su una Zonda, Zonda

Yo, lil' bih, it's NKO on beat

Il significato di Zonda

Detto, fatto: il ritorno di Lazza con Zonda è la sorpresa migliore che il rapper avrebbe potuto fare allo zoccolo duro del suo pubblico pre-Sanremo 2023. Il brano si caratterizza non solo nella tecnica e nelle punchline, ma anche nella produzione UK drill, combinata dal lavoro di due producer di spicco come 808 Mafia e NKO. A questo si aggiunge la premessa del rapper negli scorsi giorni: questo brano "farà muovere i culi" nei club in primavera e in estate. Il riferimento nel titolo al marchio automobilistico Pagani diventa nel brano un punto di partenza per l'immaginario che Lazza cerca di tradurre: dai giochi di parole con l'influencer Ludovica Pagani allo spettacolo di presentazione di Donda di Kanye West. Si potrebbe leggere anche un riferimento al successo dello scorso anno nel remix di Ferrari con James Hype, quando canta: "Tieni la cintura, ti sembrerà di fare un crash test, a duecento orari coi fari spenti sfioro il guard rail, lasciami la somma, somma, che faccio la conta, conta".