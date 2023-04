La scaletta del concerto di Geolier a Napoli 2023: l’ordine delle canzoni al PalaPartenope Geolier esordisce questa sera, mercoledì 19 aprile, al PalaPartenope di Napoli dopo il grande successo de Il Coraggio dei bambini. Qui la scaletta.

A cura di Vincenzo Nasto

Geolier 2023, foto di Gaetano De Angelis

Dopo aver conquistato le classifiche nazionali con il suo Il coraggio dei bambini, Geolier ritorna a Napoli, esattamente al PalaPartenope, dove si esibisce questa sera, 19 aprile. Ma non solo, perché saranno tre date consecutive al PalaPartenope, anche il 20 e il 21 aprile, con altri due sold-out, a dare l'inizio al suo tour, dopo aver esordito a Milano lo scorso 12 aprile all'Alcatraz. Il coraggio dei bambini è tra gli album più venduti del 2023: il disco interamente in napoletano ha esordito anche al primo posto nelle classifiche Global di Spotify. Lo scorso 7 aprile è stata pubblicata anche la deluxe del progetto, con all'interno anche le collaborazioni con Giorgia in L'ultima canzone e con Marracash in Il male che mi fai. Questi due brani faranno parte della scaletta del concerto, insieme a Ricchezza e X caso con Sfera Ebbasta. Qui la scaletta del concerto.

La scaletta con le canzoni del concerto di Geolier a Napoli

Sarà una parata di stelle quelle che si esibiranno al PalaPartenope di Napoli per la prima di Geolier: da Luché alla S.L.F, si attende solo l'inizio del concerto alle ore 21 e 30. Oltre 25 brani, tra cui Money, Maradona e Napoletano. La scaletta del concerto di Geolier a Napoli qui.