Geolier conquista il mondo in napoletano con Il coraggio dei bambini: è il più ascoltato al mondo Geolier è l’artista più ascoltato al mondo su Spotify nella settimana d’esordio del suo ritorno discografico “Il coraggio dei bambini”.

Il coraggio dei bambini di Geolier, uno degli album più attesi dell'anno è balzato in testa alla speciale classifica Spotify di quelli più ascoltati nella loro settimana d'esordio. L'album del talento napoletano, infatti, è primo nella classifica, mettendosi alle spalle artisti come French Montana e Iggy Pop e confermandosi come uno degli artisti più attesi. L'album di Geolier, inoltre, è completamente cantato in napoletano, rendendolo un unicum in questa speciale top 10. Molto si deve, ovviamente, all'ascolto massiccio della sua fanbase italiana e benché la classifica non scorpori i luoghi di ascolto è abbastanza scontato che sia l'Italia il Paese che ha spinto lassù il rapper di Secondigliano.

Nonostante ciò, però, resta una vetrina importante, dal momento che Geolier ha anche piazzato due canzoni tra quelle più ascoltate della settimana sempre su Spotify. La prima è, prevedibilmente, "X Caso" quella che vede il featuring di Sfera Ebbasta che si piazza al sesto posto, seguita due posizioni dopo, in ottava, da "Monday" che vede la collaborazione di Shiva e Michelangelo, producer che l'Italia ha imparato ad apprezzare per il lavoro con Blanco. Quello di Geolier, quindi, è il prossimo album che volerà in cima alle classifiche italiane, e già adesso queste due canzoni hanno oltre un milione di ascolti, che si aggiungono alle 27 milioni di Chiagne, canzone con Lazza e produzione di Takagi e Ketra, mentre sono 8 quelle di "Money".

"Il coraggio dei bambini" è arrivato a tre anni dal disco d'esordio "Emanuele" e a cinque anni dall'esplosione dopo il singolo "P' Secondigliano" che lo ha portato all'attenzione del grande pubblico. In pochi anni il rapper ha firmato alcuni dei feat più interessanti. Ne sono più di 30 solo nel 2022 a dimostrazione del peso specifico del rapper nel rapgame italiano. Le produzioni di Dat Boi Dee, guardano più all'America che alla Francia, ma il mood è assolutamente napoletano, con Geolier che incastra barre in napoletano, con un flow ormai riconoscibilissimo e la voglia di raccontarsi anche al di là degli stereotipi a cui siamo abituati.