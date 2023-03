Il testo e il video di Come vuoi di Geolier, protagonista anche Giacomo Giorgio di Mare Fuori Geolier ha pubblicato il video ufficiale di Come vuoi, con protagonist Giacomo Giorgio, che interpreta Ciro in Mare fuori, e Paola Di benedetto.

A cura di Vincenzo Nasto

Geolier, Giacomo Giorgio e Paola Di Benedetto nel video di Come Vuoi

Geolier è tornato con un nuovo video ufficiale, un soffio sulle fiamme di un disco come Il coraggio dei bambini, che dopo mesi continua ancora a raccontarsi al pubblico: si tratta di Come vuoi, una delle tracce più romantiche del disco, che il cantante napoletano ha deciso di far interpretare a due personaggi attuali come Giacomo Giorgio e Paola Di Benedetto. Soprattutto il primo, sulla cresta dell'onda per l'interpretazione del ruolo di Ciro Ricci nella serie Mare Fuori, rappresenta il punto di connessione con il territorio: anche l'attore, infatti, è nato a Napoli nel 1998, e ha professato sui suoi profili social l'ammirazione per il rapper campano. Nel video girato tra le strade di Napoli, viene raccontata la passione tra Giorgio e la conduttrice Paola Di Benedetto, dall'arrivo alla stazione di Montesanto fino al porto della città.

Il testo di Come vuoi

Yeah, ah, ah

E nott t'aspett, m'aspett c vien

Ij e te pigliamm fuoc, pienz t'a vit insiem

Tu uard o mar e mentr o staij uardann ij uard a te

Yess crcat sicur si mo nun t sape

Ma c faij?

Chiagn nun m piac m distrugg quant o faij

Me m'barat a ndicr p semp e manc maij

Sto guardan o vuot e m ricord o cor tuoij

Nun lag vist maij, yee

Staij rren e t faces chiu e na fot

Staij appezzan cos e me ca n'sacc proprij

Scusm si n'parl assaij nun è ca nun m fid e te

Ma tu nun t fid e me maaaij

Tu faij com vuo tu

E a me m piac accussi pkke

Ijess a muri p te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess p te

Pkke muress p te pur si nu vuo

Tu faij com vuo tu

E a me m piac accussi pkke

Ijess a muri p te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess p te

Pkke muress p te pur si nu vuo (yeah, ah)

Song e quattr a matin ma ancor nun vec o sol

Tu faij appost c mor semp ogni vot c vuo

C ricimm brutti cos e po c n rndimm cont

Me prumess tanti cos

Staij curren, vnenn addu me ma nun sceng

Fin e mo ij p te n'esistev pkke n'esistev nisciun oltr a te

C facettm una prumess iniziaim e nove e frnettm e tre

Una cos e Real ca ij e te sicurament nzim fatt p nuij

Ma tu si fatt appost p me

Tu m faij mal e ben

Po t faij mal e ben ma nun g stong

Pur sta vot

M puort e n'arij e nderr

Pkke t piac accussi ma nun g stong pur sta vot

Tu faij com vuo tu

E a me m piac accussi pkke

Ijess a muri p te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess p te

Pkke muress p te pur si nu vuo

Faij com vuo tu

E a me m piac accussi pkke

Ijess a muri p te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess p te

Pkke muress p te pur si nu vuo

Tu faij com vuo tu

E a me m piac accussi pkke

Ijess a muri p te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess p te

Pkke muress p te pur si nu vuo

Il video di Come vuoi con Giacomo Giorgio e Paola Di Benedetto

A quasi due mesi dall'uscita de Il coraggio dei bambini, Geolier sembra voler continuare a raccontare alcune sfaccettature del proprio progetto, arrivato al successo nazionale. Basti pensare al clamore mediatico che il racconto ha avuto non solo nell'ambito musicale, ma anche nell'evoluzione del personaggio di Emanuele Palumbo, il vero nome del cantante napoletano. La sua partecipazione in prima serata alle Iene e il discorso sulla rappresentazione frammentata della città campana, sono stati solo piccoli messaggi lasciati su questa tela immaginaria che Geolier sta tessendo e in cui rientra il video ufficiale di Come vuoi. Al suo interno infatti, non solo le strade di Napoli, che inondano di significati sparsi l'immaginario del cantante, ma anche la presenza della coppia Giacomo Giorgio, alias Ciro Ricci in Mare Fuori, e Paola Di Benedetto, conduttrice televisiva. La storia principale del video infatti, riguarda la passione tra i due, dall'arrivo alla stazione di Montesanto fino al porto della città, dove i due scappano via.

Leggi anche Giacomo Giorgio di Mare Fuori risponde alle accuse di Giulia Salemi, poi spunta una loro foto insieme

Il significato di Come vuoi

Prodotta da Dat Boi Dee, il singolo Come vuoi è uno degli episodi più fortunati dell'ultimo disco di Geolier Il coraggio dei bambini. Una canzone che riflette sul concetto estemporaneo della coppia, senza un passato e con gli occhi coperti sul futuro. La morale del qui e ora viene raccontata da Geolier soprattutto nella prima strofa, in cui viene sottolineato l'accordo stretto con la propria partner di non farsi promesse sul futuro: "Mi hai insegnato a non dire per sempre e nemmeno mai, sto guardando il vuoto e mi ricorda il tuo cuore, non l'ho mai visto, yeah". Nella seconda strofa invece, Geolier sottolinea il contrasto tra ciò che è necessario per entrambi, per la costruzione di un rapporto, completamente spazzato via dalla volontà di aversi nel presente: "Una cosa vera è che io e te sicuramente non siamo fatti per noi, ma tu sei fatta apposta per me"