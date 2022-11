Il significato, il testo e il video di Money, Geolier torna a Secondigliano coi bambini del quartiere Si chiama Money l’ultimo singolo di Geolier che racconta come i soldi siano importanti ma ancora di più credere in sé.

A cura di Redazione Music

Più passa il tempo e più è difficile emergere in quel mare magnum che è la moltitudine del rap/urban italiano. Centinaia di giovanissimi che sgomitano per trovare il quarto d'ora di successo, pochissimi quelli che riescono a rimanere in luce per più tempo, uno di questi è senza dubbio Geolier che conferma quanto di buono sta facendo vedere in questi anni anche con l'ultimo singolo "Money", coadiuvato sempre da Dat Boi Dee e Poison Beatz, e volato tra le tendenze di Youtube e su Spotify, in attesa di capire cosa succederà col suo prossimo album che seguirà il successo di "Emanuele", l'esordio del 2019 che lo confermò tra i più amati della scena.

Il significato di Money

Il pezzo parte con la voce di un ragazzino che lancia il flow del rapper napoletano che nel brano racconta un po' quella che è la sua vita adesso, giocando con uno degli stereotipi della scena, ovvero i soldi, come si capisce dal titolo. Il brano racconta proprio un'ambiguità, quella dei soldi, del sognarli, del farli, ma nella seconda strofa Geolier rappa "‘A vita è comme si purtasse ‘o mezzo Cchiù cade ‘nterra e cchiù ‘o puorte meglio E nn'è na questione ‘e sorde, nun te fa abbagliá dô bagliore Pecché a parte l'esperienza se campa ‘e soddisfazione" ("La vita è come portare un motorino, più cadi e più impari a portarlo. Non è una questione di soldi, non farti abbagliare dal bagliore, perché a parte l'esperienza si vive di soddisfazioni"). Il racconto ha come sottotesto anche quello di raccontare come ci si possa realizzare nonostante si provenga da una situazione difficile: "Tеngo frate ca teneno ll'anne cuntate ‘Ncopp'ê carte firmate ‘a magistrate. Nasceno frustrate, senza pate Senza mamma, senza n'esempio ‘a seguí, pertanto Guardate ‘int'ô specchio, vide ca l'esempio ‘o tiene annanze" ("Ho fratelli che hanno gli anni contati su carte firmate dai magistrati. Nascono frustrati, senza padre, senza madri, senza un esempio da seguire. Guardati nello specchio, l'esempio ce l'hai davanti")

Il testo di Money

[Intro]

No more, no baby, che vvuó?

Si nun so' sorde, stacca l'iPhone

Ja, baby, come on

Ca faje chesto e ato p"e money

Leggi anche Significato e testo di Per Averti, Pyrex veste di nero il pop italiano insieme a Rkomi

M'aggio scetato, me sentevo triste cchiù ‘e ll'ati matine

Po pe m'arripigliá m'accatto ‘a chain ‘e settemila

‘Ncuollo tengo nu rituale ca va al di là d"a vita

Appriesso tengo tutt"e cumpagne, fanno ‘a scudo si me mire, yeah

Veco ‘a costa dô sicondo piano ‘e chesta barca

Abbascio ‘a truppa me cucina

‘Ncopp'ô prendisole quatto bionde e nu fucile

Pecché sto sulo i' e d"e fеmmene nun me fido

Tеngo frate ca teneno ll'anne cuntate

‘Ncopp'ê carte firmate ‘a magistrate

Nasceno frustrate, senza pate

Senza mamma, senza n'esempio ‘a seguí, pertanto

Guardate ‘int'ô specchio, vide ca l'esempio ‘o tiene annanze

Ma ‘ncopp'ô KTM fuje dê chips

Ccà minorenne sfilano Daytona VIP

‘E proprietà d"e pate ca nun vede ma te scrive

E te dice: "Nun t"o mettere pecché ‘a vita fa schifo"

No more, no baby, che vvuó?

Si nun so' sorde, stacca l'iPhone

Ja, baby, come on

Ca faje chesto e ato p"e money

P"e money, p"e money

I' nun dormo ‘a notte p"e money

P"e money, p"e money

Sto perdenno tiempo a le fá (Yeah, ah)

‘A vita è comme si purtasse ‘o mezzo

Cchiù cade ‘nterra e cchiù ‘o puorte meglio

E nn'è na questione ‘e sorde, nn'te fa abbagliá dô bagliore

Pecché a parte l'esperienza se campa ‘e soddisfazione

A fianc' ô banco mije steva nu genio e studiava sulo

I' e isso sulo na cosa in comune

I' tengo ‘o disco d'oro, isso tene nu diploma ‘nfaccia ô muro

Però vide chella cosa a chi ha dato cchiù aiuto

Salute!

Voglio fá nu ritratto a tutta ‘a famiglia mia

Adoppo m"o vengo pe miliune

Pecché vivimmo dint'a n'epoca

Addò è ‘o prezzo che fa l'interesse

E ‘a bellezza nn'interessa

E nun v'è interesse alcuno

Me sbaglio? Allò mettimmo caso

Ca nun tenesse fan, ca nun tenesse famme

Fosseno doje cifre ‘e follower d'Instagramm

Llà fosseno na cifra ‘e mutive pe nun me sta nemmeno a ffianco

No more, no baby, che vvuó?

Si nn'so' sorde, stacca l'iPhone

Ja, baby, come on

Ca faje chesto e ato p"e money

P"e money, p"e money

I' nun dormo ‘a notte p"e money

P"e money, p"e money

Sto perdenno tiempo a le ffá

No more, no baby, che vvuó?

Si nn'so' sorde, stacca l'iPhone

Ja, baby, come on

Ca faje chesto e ato p"e money

P"e money, p"e money

I' nun dormo ‘a notte p"e money

P"e money, p"e money

Sto perdenno tiempo a le ffá

Il video di Money a Secondigliano

Di "Money" è anche uscito anche il video girato da Davide Vicari che porta Geolier tra la sua gente, a Secondigliano, attorniato dai bambini del quartiere. "Nel mio video vedete i bambini del mio quartiere, i loro sorrisi, le loro speranze: loro sono la mia faccia, loro rappresentano la forza, le paure di non farcela ed il coraggio di vincere" ha detto il rapper parlando delle immagini del video.