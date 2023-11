La scaletta del concerto di Emma Marrone a Roma 2023: l’ordine delle canzoni al Largo Venue Stasera, domenica 12 novembre, ma anche lunedì 13 e martedì 14, Emma Marrone si esibirà a Roma, al Largo Venue, per il Souvenir Indaclub. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbe esibire Emma Marrone.

Oggi, domenica 12 dicembre, ma anche il 13 e il 14, Emma Marrone si esibirà a Roma in una prima versione del suo Souvenir Indaclub. Il tour darà l'opportunità alla cantante salentina di portare sul palco il suo nuovo album, pubblicato lo scorso 13 ottobre, dopo la data zero a Nolantola, in provincia di Modena. La cantante sarà protagonista al Largo Venue di Roma per una tripletta di date prima di attraversare l'Italia in lungo e largo. Oltre 20 tappe che si chiuderanno a Firenze, il 21 e il 22 dicembre al Viper Theatre. Non solo Souvenir, ma anche alcuni successi del passato per la cantante, che potrà trovare una chiave elettronica per il suo repertorio musicale: una strategia per trovare un nuovo abito a successi del passato. Non mancheranno sicuramente i successi come Taxi sulla luna con Tony Effe, ma anche Amore cane con Lazza e Carne viva. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Emma Marrone a Roma, tratti anche dal suo ultimo album che dà il nome al tour Indaclub.

La scaletta con le canzoni del concerto di Emma Marrone a Roma 2023

