Il significato e il testo di Sbagliata ascendente leone, Emma racconta cosa ha imparato dal dolore “Sbagliata ascendente leone” è il titolo del docufilm su Emma Marrone, ma anche quello del suo nuovo singolo uscito contemporaneamente col film.

A cura di Redazione Music

Emma (ph Nicole Verzaro)

Si chiama "Sbagliata Ascendente Leone" il docu-film che racconta la vita di Emma, disponibile dal 29 novembre su Amazon Prime. E il titolo del doc è anche quello del singolo inedito, scritto dalla stessa Emma assieme ad Alessandro La Cava e Francesco “Katoo” Catitti (che è anche produttore del brano) con cui la cantante accompagna questa uscita, attualmente disponibile su tutte le piattaforme streaming. "Ho scelto di vivere la mia vita in movimento sotto brillanti luci colorate, sempre a ritmo di musica. Sono pronta a condividerla tutta, anche quando la giostra si ferma e le luci si spengono, ma la musica resta sempre" ha detto al cantante parlando del film.

Il significato di Sbagliata ascendente leone

Il brano riprende un po' quello che è il tema del film, e lo fa in maniera non didascalica: Emma si racconta per chi la conosce, e la segue un po', ma anche per chi non conosce il suo percorso. È una canzone, però, che sembra scritta prima per sé come dimostra l'attacco: "Per tutte quelle volte che sono stata lasciata, persa, sola, dimenticata, quando mi hai detto sei sbagliata ho scritto sempre un'altra storia nuova". Il racconto si dipana molto sull'alternanza tra i dolori e i colpi ricevuti e l'essersi rialzata imparando la lezione che prima o poi bisogna fregarsene: "Pago a caro prezzo il conto ma me ne sbatto questo è il viaggio". All'interno c'è spazio anche per le canzoni e l'importanza delle parole: "Vivo fino in fondo, sono dentro le canzoni le parole sono lame però so che mi perdoni" ma soprattutto la chiave è che "non me ne frega niente se sto troppo ferma mentre passa il tempo, io voglio vivere solo d'istinto".

Il testo di Sbagliata ascendente leone

Per tutte quelle volte che sono stata

lasciata, persa, sola, dimenticata,

quando mi hai detto sei sbagliata

ho scritto sempre un'altra storia nuova

Ho fatto pace con la mia verità

fatta di uranio e radioattività

e pago a caro prezzo il conto

ma me ne sbatto questo è il viaggio

mi sento leggera, leggera,

ho voglia di fare qualcosa,

solo per me

la borsa le chiavi di casa,

la strada si veste di seta

e scivolo, scivolo, scivolo,

Anche se hai cambiato sapore

e il vino ha perso colore

ogni sbaglio ha un valore

io conserverò un diamante al posto del cuore

la somma di ogni mio errore

non me ne frega niente se sto

troppo ferma mentre passa il tempo

io voglio vivere solo d'istinto

e no, non è facile da sopportare

la somma di ogni mio errore

sbagliata ascendente leone

Riempire le valigie con ciò che mi manca

con l'esperienza e qualche storia distrutta,

mi lascio andare alla velocità della corrente

che mi porta fino a sentirmi leggera leggera,

ho voglia di fare qualcosa solo per me

la strada si veste di seta

e scivolo, scivolo, scivolo,

Anche se hai cambiato sapore

e il vino ha perso colore

ogni sbaglio ha un valore

io conserverò un diamante al posto del cuore

la somma di ogni mio errore

non me ne frega niente se sto

troppo ferma mentre passa il tempo

io voglio vivere solo d'istinto

e no, non è facile da sopportare

la somma di ogni mio errore

sbagliata ascendente leone

Vivo fino in fondo, sono dentro le canzoni

le parole sono lame però so che mi perdoni,

dove c'è la luce a volte arriva il buio

e resta anche il silenzio,

nelle cose lasciate a metà,

la mia vita è una stronza che va

e che scivola, scivola, scivola

Anche se hai cambiato sapore

e il vino ha perso colore

ogni sbaglio ha un valore

io conserverò un diamante al posto del cuore

la somma di ogni mio errore

non me ne frega niente se sto

troppo ferma mentre passa il tempo

io voglio vivere solo d'istinto

e no, non è facile da sopportare

la somma di ogni mio errore

sbagliata ascendente leone