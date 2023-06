Testo e significato di Taxi sulla luna: Tony Effe ed Emma Marrone, la coppia che non ti aspetti Nelle scorse ore è stata pubblicata la collaborazione che nessuno si sarebbe aspettato: Tony Effe ed Emma Marrone per Taxi sulla luna. Ecco il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Emma Marrone e Tony Effe, foto Comunicato Stampa

Il mondo del rap italiano ed Emma Marrone si sono corteggiati per anni, grazie ad artisti come Gianni Bismark e Lazza, ma anche di Izi con cui ha collaborato nel 2020 in Stupida Allegria. Invece per Tony Effe, in arrivo dopo il successo di Boss, il tributo a In da club di 50 Cent, che ha legato la sua distribuzione alla viralità del brano su TikTok, una collaborazione con Emma Marrone era tutt'altro che attesa. Ad accompagnare i due neo viaggiatori sulla strada del tormentone estivo ci pensano i maestri, la coppia multiplatino Takagi & Ketra. Anche questa volta i producer sembrano aver azzeccato le note giuste per i prossimi tre mesi, mentre gli autori hanno deciso di lasciare la terra: l'immaginario delle spiagge viene sostituito con la superficie lunare, uno spazio privato in cui lasciarsi trasportare. Qui il testo e il significato di Taxi sulla luna.

Il testo di Taxi sulla luna

Primo bacio, primo trip (Uoh)

Caramelle nel suo drink

Orologi d'oro come i sinti

A lei piaccio toxic come Britney (Bitch)

After insieme a Belén

Festival techno non facevo rap

Prendevo paste nel club

Sto sudando come quando

Piove, ma se mi guardi con occhi grandi ritorna il sole

E voglio darti duecento baci al rallentatore

Però, che peccato se dici di no

Anche se tutto va a pezzi ti porto con me

Leggi anche Il significato e il testo di Mezzo mondo, Emma torna col pezzo estivo ma verso una nuova direzione

In taxi sulla luna, ah

Lei fuma tutta nuda, seh

E poi l'alta marea, ma non ci fa paura

In taxi sulla luna (Yeah), sulla luna (Ah)

Martina o Vanessa? Non mi ricordo, mi gira la testa

La porto a casa, le faccio la festa (Okay)

Mezzo dolce, mezzo gangsta

Due ore di fila, che bella vita (Uoh)

Fa waka waka come Shakira (Waka waka)

È piccolina, ma ha un culo giga

È brava a letto e pure a FIFA

Piove, ma se mi guardi con occhi grandi ritorna il sole

E voglio darti duecento baci al rallentatore

Però, che peccato se dici di no

Anche se tutto va a pezzi ti porto con me

In taxi sulla luna, ah

Lei fuma tutta nuda, seh

E poi l'alta marea, ma non ci fa paura

In taxi sulla luna (Yeah), sulla luna (Yeah), ah

Piove, ma

Balliamo scalzi, scoordinati, fino alla fine

Tutti bagnati perché dal posto ci hanno fatti uscire

Ti bacio a scatti solo per farti impazzire

Anche se tutto va a pezzi ti porto con me

Se tutto va a pezzi ti porto con me

(In the air)

Sosa, ah

E poi l'alta marea, ma non ci fa paura

In taxi sulla luna (Yeah), sulla luna (Yeah), ah

Il significato di Taxi sulla luna

Dopo aver ripreso una delle hit più iconiche dei primi anni 2000 del rap americano come In da club di 50 Cent, questa volta Tony Effe ha deciso di cimentarsi in una nuova sfida nella sua carriera solista: l‘episodio dance, in grado di attraversare i club e le discoteche estive. Taxi sulla luna, insieme a Emma Marrone, rivitalizzata dal doppio strattone della collaborazione sanremese con Lazza e l'uscita del nuovo singolo Mezzo mondo, ritenta la strada urban dopo i tentativi con Gianni Bismark e Izi. Il brano, arricchito di dettagli EDM dai producer Takagi & Ketra riprende la narrativa dell'amore estivo, spostando però i riflettori dalle spiagge al territorio lunare, con Tony Effe che racconta anche le sue prime avventure con la musica: "A lei piaccio toxic come Britney (Bitch), after insieme a Belén, festival techno non facevo rap, prendevo paste nel club".