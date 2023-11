La scaletta del concerto di Elodie a Napoli 2023: l’ordine delle canzoni al Palapartenope Oggi, venerdì 17 novembre e domani sabato 18, Elodie esordisce al Palapartenope di Napoli con il suo Elodie Show 2023. Qui la scaletta con cui si potrebbero esibire Elodie.

A cura di Vincenzo Nasto

Elodie, foto di Giampaolo Sgura

Oggi, venerdì 17 novembre e domani sabato 18, Elodie esordirà a Napoli con una doppia data al Palapartenope del suo Elodie Show 2023. La cantante romana salirà sul palco alle ore 21, accompagnata in tutto il tour dall'autrice italo-brasiliana Gaia, che aprirà il concerto. La prima data del nuovo tour di Elodie arriva dopo la presentazione, lo scorso 10 novembre su TV8, di Elodie Show 2023: una ripresa del backstage dello spettacolo dello scorso maggio, con il sold-out al Forum D'Assago. Elodie potrà presentare sul palco, oltre l'album Ok. Respira, pubblicato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con Due, anche l'ultimo club tape Red Light, una compilation dance della cantante in cui è possibile trovare la hit A fari spenti. A queste, si aggiungono i successi del passato come Nero Bali ma anche Proiettili che le ha permesso di vincere il David Di Donatello per la miglior canzone originale per il film Ti mangio il cuore. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Elodie a Napoli, già visti nella scaletta del concerto al Forum D'Assago a maggio 2023.

La scaletta con le canzoni del concerto di Elodie a Napoli 2023

Stasera, 17 novembre, Elodie salirà sul palco del Palapartenope di Napoli per affrontare la prima data del suo Elodie Show 2023. Sarà solo la prima delle due date consecutive a Napoli, entrambe dichiarate sold-out. La cantante, che lo scorso 6 ottobre ha pubblicato il suo club tape Red Light, potrebbe mostrarlo per la prima volta sul palco con il singolo più ascoltato A fari spenti. A questo si potrebbero aggiungere alcuni dei successi più importanti della cantante, da Andromeda all'ultimo successo sanremese Due, passando per La coda del diavolo e Bagno a mezzanotte. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Elodie a Napoli, già visti nella scaletta del concerto al Forum D'Assago a maggio 2023.