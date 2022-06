Il testo e il video di Tribale di Elodie, il ritorno agli anni 2000 e agli istinti animali È stato pubblicato il nuovo singolo di Elodie “Tribale”, accompagnato dal video ufficiale su YouTube, in cui la cantante fa un tributo ai tormentoni anni ‘2000.

A cura di Vincenzo Nasto

Elodie 2022, foto di comunicato stampa "Tribale"

Il 2022 di Elodie si è aperto nel segno della riscoperta: di sé stessa, della musica e dei suoi istinti primordiali, e un po' anche degli anni 2000 che hanno influenzato la sua evoluzione musicale. Dopo "Bagno di Mezzanotte", è stato pubblicato nelle scorse ore "Tribale": il brano era stato annunciato nelle scorse settimane anche attraverso TikTok, dove grazie alle coreografie il singolo è subito rientrato nei "Per te" degli utenti. Parallelamente all'uscita del singolo, è stato pubblicato anche il video ufficiale del brano: forse, come con "Bagno di Mezzanotte", anche qui il lato estetico della canzone riesce a proiettare l'immaginario voluto da Elodie. Infatti, "Tribale" potrebbe diventare un tributo agli anni 2000, e non solo per i pantaloni a vita bassa, o alle ambientazioni del video: c'è qualcosa, nella musicalità del brano, che riporta indietro i tempi a periodi della musica italiana, quando il Festivalbar raccoglieva tutti i tormentoni estivi. E "Tribale" non può che iscriversi con prepotenza alla competizione che deciderà il tormentone 2022.

Tribale, il nuovo singolo di Elodie

"Tribale", dopo "Bagno di Mezzanotte" è il tentativo di Elodie di essere una delle protagoniste dell'estate 2022. Questa volta al suo fianco, ITACA alla produzione, mentre gli autori del brano sono la stessa Elodie, accompagnata dalla veterana Federica Abbate e Jacopo Ettorre. Se "Bagno di Mezzanotte" è stato in grado di dominare l'airplay radiofonico per quattro settimane, ma soprattutto raggiungere molto velocemente la certificazione di platino, "Tribale" cercherà di spingersi più a fondo, come il brano suggerisce. Infatti "Tribale", oltre un tributo musicale ai tormentoni estivi pop degli anni 2000, è un invito alla riscoperta degli istinti animali, delle ragioni illogiche per cui siamo spinti verso una persona. Il tutto viene contestualizzato nel ritornello: "Mi resta di te, anche senza di te, l’istinto naturale di venirti a cercare, tribale"

Il video di Tribale

Ma è soprattutto il video di "Tribale" ad aver entusiasmato i fan prima dell'uscita del brano. Alcune immagini e video erano state già anticipate sul profilo Instagram della cantante, che poi ha annunciato che il video sarebbe stato girato a Napoli. Diretto dal regista Attilio Cusani, la clip è stata girata nella città partenopea, anche se non sono stati scelti i posti più turistici e ormai entrati nell'immaginario internazionale della città. Per l'occasione, Elodie ha cantato, ballato e sfilato tra il Centro Direzionale e la zona di Coroglio, con l'immagine dei pantaloni a vita bassa e col tanga in vista, diventata la copertina del singolo.

Il testo di Tribale

Sai che non mi piace

Mai guardarmi dentro

E ogni volta che ci provo

È un pugno nello specchio

Amarsi e odiarsi è uguale

Quanto vale un sentimento

Forse è stato tempo perso

Un petalo di rosa nel deserto

Senti

Quando scivola

Lentamente

Sulla pelle una lacrima

Senti

Questa musica

Dimmi per l’ultima volta

Che cosa

Mi resta di te

Mi resta di te

Un riflesso di mare

Un segno tribale

Mi resta di te

Anche senza di te

L’istinto naturale

Di venirti a cercare

Tribale

E vorrei che fossi qui ogni tanto

Anche se ti ho detto mai

Mai più

E non vorrei lasciarti qui di ghiaccio

Ora che l’asfalto brucia

E non ho più una scusa

Senti

Quando scivola

Lentamente

Sulla pelle una lacrima

Senti

Questa musica

Dimmi per l’ultima volta

Che cosa

Mi resta di te

Mi resta di te

Un riflesso di mare

Un segno tribale

Mi resta di te

Anche senza di te

L’istinto naturale

Di venirti a cercare

Tribale

Tutto ciò che provo è

Un letale naufragare

Passa un’altra notte e

Non so cosa

Mi resta

Mi resta di te

Mi resta di te

Un riflesso di mare

Un segno tribale

Mi resta di te

Anche senza di te

L’istinto naturale

Di venirti a cercare

Tribale

Tribale

Tribale

L’istinto naturale

Di venirti a cercare

Tribale