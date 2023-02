Il testo e il significato di Purple in the sky, la solitudine di Elodie illuminata da Sirio A una settimana dall’uscita del nuovo album e a pochi giorni da Sanremo 2023, Elodie pubblica il singolo “Purple in the sky”. Qui il testo e il significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Elodie 2022, foto di Giampaolo Sgura

Mancano solo pochi giorni alla terza partecipazione di Elodie al Festival di Sanremo con "Due", e una settimana all'uscita del suo nuovo disco "Ok. Respira", a due anni da "This is Elodie". Per questo motivo Elodie ha mostrato un'altra sfumatura del prossimo album, pubblicando nelle ultime ore il nuovo singolo dance "Purple in the sky", prodotto da Dario Faini, aka Dardust, con il lavoro autoriale di Davide Petrella e Mahmood. Il secondo sembra comparire anche nella seconda voce dei ritornelli del brano. Un viaggio dance in cui Elodie sembra ballare al buio, tra le stelle, prima della comparsa di Sirio, la costellazione che illumina la notte.

Il significato di Purple in the sky

"Purple in the Sky" è solo il quinto episodio mostrato da Elodie del suo nuovo album "OK. Respira", dopo l'uscita della titletrack, ma anche "Tribale", "Bagno a mezzanotte" e "Proiettili", soundtrack del suo esordio cinematografico nella pellicola "Ti mangio il cuore". "Purple in the sky", prodotta da Dardust, è un brano dalle melodie dance ritmate che seguono la linea intrapresa dalla cantante romana, che dopo "Andromeda" si affida a una nuova costellazione per rappresentare il dualismo tra buio e luce in una relazione: questa volta è "Sirio", resa famosa nel 2022 anche dall'album più venduto dell'anno di Lazza. Elodie racconta il buio della solitudine "lontana" da Roma con "l'illusione di stare bene". Ma è nel ritornello che esplode la luce, come nella notte con la comparsa di Sirio: "Anche se pensavo a te stasera, anche se sparirai, nell’aria, nell’aria. Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu, prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo, prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu".

Il testo di Purple in the sky

Scuse, ballo senza voce

sento la tua voce che piano si porta vicino

tu mi facevi sentire invisibile,

sola lontana da Roma

l’illusione di stare bene se dico la verità

quando allo specchio mi vedo cambiata

Luce verde aurora boreale

mani fredde non mi allontanare

se hai paura non dimenticare

me lo hai detto tu che tutto torna uguale

me lo hai detto tu

Cento luci viola nella sera, purple in the sky

oggi voglio danzare nell’aria, nell’aria

anche se pensavo a te stasera

anche se sparirai, nell’aria, nell’aria

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

nell’aria, nell’aria, nell’aria

prima di Sirio

Scuse, inchiostro sulle cose

notte nero pece sei sulla cima dell’Everest

come un pensiero lanciato nell’etere

grida, mescolo una soda

una stanza vuota, l’ennesimo albergo di una città

che non sa niente di come mi sento ma

Luce verde aurora boreale

mani fredde non mi allontanare

se hai paura non dimenticare

me lo hai detto tu che tutto torna uguale

me lo hai detto tu

Cento luci viola nella sera, purple in the sky

oggi voglio danzare nell’aria, nell’aria

anche se pensavo a te stasera

anche se sparirai, nell’aria, nell’aria

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

nell’aria, nell’aria, nell’aria

prima di Sirio

Luci spente, non guardarmi male

vieni qui fammi precipitare

se hai paura non dimenticare

non si vede Sirio non so dove andare

non so dove andare

Cento luci viola nella sera, purple in the sky

oggi voglio danzare nell’aria, nell’aria

anche se pensavo a te stasera

anche se sparirai, nell’aria, nell’aria

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

nell’aria, nell’aria, nell’aria

prima di Sirio

Prima di Sirio il cielo è spento e ci sei solo tu

nell’aria, nell’aria, nell’aria