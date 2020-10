La crisi della musica dal vivo e del sistema concerti ha colpito anche il settore indie, che però riesce a trovare un altro canale di esposizione con Sky. Tutto grazie a "Indie Jungle", un format televisivo di Sky Arte che dà la possibilità a band e cantanti di suonare live nello spazio Rossellini di Roma, come se fosse un vero concerto. Da Frah Quintale a Gazzelle, fino ad arrivare agli Eugenio in via di Gioia.

La scoperta dell'artista

La musica indie torna in tv grazie a "Indie Jungle". Durante la crisi che sta colpendo il sistema musicale, ma più in generale il mondo dello spettacolo, come testimonia la protesta dei 500 bauli vuoti in piazza Duomo a Milano, la tv diventa una nuova vetrina espositiva per il genere indie. Il format "Indie Jungle" prodotto da Erma Pictures ed in onda su Sky Arte dà la possibilità a cantanti e band di esibirsi dal vivo, in un posto sicuro: lo spazio Rossellini di Roma. L'esibizione prende i connotati di un concerto vero e proprio, con la possibilità anche di conoscere meglio l'artista o la band, che approfondiscono la loro storia attraverso un'intervista su aneddoti, difficoltà e speranze. Le puntate in totale saranno 12 e vedranno protagonisti artisti dai Calibro 35 a Ghemon, da Frah Quintale ai Coma Cose fino a Colapesce Dimartino, Lucio Corsi, Gazzelle e Fulminacci. Senza dimenticare gli ospiti dell'ultimo Sanremo, gli Eugenio in via di Gioia. La prima puntata sarà sabato 17 ottobre alle ore 20 e 30 su Sky Arte.

Qui l’elenco delle puntate in programma:

• Frah Quintale in onda il 17 ottobre

• Fulminacci in onda il 24 ottobre

• Calibro 35 in onda il 31 ottobre

• Coma Cose in onda il 7 novembre

• La Rappresentante di Lista in onda il 14 novembre

• Gazzelle in onda il 21 novembre

• Ghemon in onda il 28 novembre

• Eugenio in via di Gioia in onda il 5 dicembre

• Colapesce Dimartino in onda il 12 dicembre

• Selton in onda il 19 dicembre

• Lucio Corsi in onda il 9 gennaio

• Lucio Leoni in onda il 16 gennaio