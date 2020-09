Lo scorso 25 settembre, Gazzelle ha pubblicato il nuovo singolo "Destri". Il brano, anticipato da una campagna di lancio composta da striscioni con scritto "Non è colpa mia" distribuiti nelle grandi città italiane, racconta il dolore di una separazione senza scelta. Il singolo arriva dopo il successo dell'ultimo album "Punk", certificato disco di platino, a cui si è aggiunta la repack con quattro brani inediti "PostPunk".

Il significato di Destri

Gazzelle ha pubblicato lo scorso 25 settembre il suo nuovo singolo "Destri", un brano in cui emerge la rabbia per una separazione: "Ho voluto chiamare così la canzone perché contiene immagini molto forti, ed è nata dall'esigenza di comunicare qualcosa dopo la quarantena". Il singolo che contiene anche alcune citazioni al brano "NMRPM", è frutto di uno sfogo come racconta il cantante romano: "Ho scritto questo brano il 18 maggio, nel primo giorno di post-quarantena. Sono arrivato in studio e ho incominciato a suonare con il mio produttore Federico Nardelli, e abbiamo trovato quel mood. Ho scritto di getto, come in un flusso di coscienza". Una storia d'amore finita male, un rapporto irrecuperabile e una melodia malinconica sono la struttura principale di "Destri", una tematica che molto spesso ritroviamo nella musica di Gazzelle: "È qualcosa che mi viene naturale, come utilizzare l'ironia nel mio immaginario, o come in questo caso la rabbia. Come tutte le mie canzoni, anche questa è diretta a qualcuno, ma poi lo so solo io".

Il testo di Destri

All’improvviso sei volata via

Lasciando indietro una nuvoletta

Almeno meritavo una bugia, chessò

Almeno l’ultima sigaretta

Siamo due fiori cresciuti male

Sul ciglio della tangenziale

All’ombra di un ospedale

Te l’ho già detto una volta

Mi ricordavi il mare, le luci di Natale

Gli schiaffi sul sedere e lo spazzolino uguale

La Panda manuale

Bruciare in una notte come una cattedrale

E non è colpa mia

Se tutta questa luce, luce, luce

Non ti illumina più dentro casa mia

E non è colpa tua

Se tutti questi destri, destri, dеstri

Al muro non ci fanno ritornare lì

A quei momenti lì

A quando andava tutto a gonfiе vele

E mi faceva stare bene

Che mischiavi romano ed inglese

Te l’ho già detto una volta

Mi ricordavi il mare, gli occhiali di mia madre

Le quattro del mattino, le Winston blu smezzate

Le facce come zombie

Svegliarti mentre dormi come le cazzo di zanzare

E non è colpa mia

Se tutta questa luce, luce, luce

Non ti illumina più dentro casa mia

E non è colpa tua

Se tutti questi destri, destri, destri

Al muro non ci fanno ritornare lì

A quei momenti lì

E non è colpa mia

Se tutta questa luce, luce, luce

Non ti illumina più dentro casa mia

E non è colpa tua

Se tutti questi destri, destri, destri

Al muro non ci fanno ritornare lì

A quei momenti lì

A quei momenti lì

A quei momenti lì

A quei momenti lì