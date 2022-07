Rhove contro i fan che non ballano, i Pinguini Tattici: “Se non lo fanno è colpa dei cantanti” Nelle ultime ore, Rhove ha insultato il suo pubblico in live, dopo essersi accorto che qualcuno non saltava. Qui la risposta dei Pinguini Tattici Nucleari.

Non è la prima volta che accade per Rhove, di salire sul palco e di mostrare insoddisfazione per un pubblico che non esprime tutta l'energia profusa dal giovane rapper di Rho. Piccoli accenni erano avvenuti anche durante la partecipazione estemporanea in Parco Sempione a Milano per la festa di Radio Deejay, in un clima di gioia che evaporava per la calura estiva che attanagliava Milano. Nelle scorse ore, però, c'è stata anche la reazione negativa del pubblico e anche di qualche collega, come i Pinguini Tattici Nucleari, che in una storia condivisa su Instagram hanno attaccato, senza far nomi, una categoria di giovani artisti che non rispetta il proprio pubblico: "Mi è capitato di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro?".

Il successo degli ultimi mesi di Rhove, la sua esplosività, la sua energia sul palco, sono uno dei tratti distintivi del rapper di Rho, del suo essere "provinciale", una caratteristica sottolineata più volte nelle sue poche interviste. A suggerire la spettacolarizzazione dei propri live ci vengono in aiuto la sua entrata al Nameless Music Festival in moto, le esibizioni appese alle impalcature, come un moderno Eddie Vedder dei Pearl Jam. Questa attitudine sul palco non ha sempre coinvolto il pubblico, ancora disorientato per la fresca fama, anche attraverso la hit "Shakerando", una condizione che limita il pubblico e la sua espressione di energia. Come nelle ultime ore, quando Rhove, dopo aver finito di suonare il suo ultimo brano, ha dialogato con il pubblico: "Mi son fermato perché un quarto di voi a fine concerto, non esiste che all'ultima canzone voi siate fermi: Dio Pera. Il concerto adesso è finito e voi non avete saltato un ca***, è un problema. Mi spiace, ma divertitevi un po' di più".

I fischi, moderati, del pubblico, hanno comunque convinto Rhove a cercare un dialogo con il proprio pubblico, su Instagram. Infatti, nelle ore successive, è comparsa una storia dove il cantante affermava: "Il live di ieri è andato bene e l'ho finito, cantando tutti i pezzi fino alla fine. Purtroppo pretendo tanto da me e vedendo un gruppo di persone che sotto al palco non mi dava segnali mi sono demoralizzato e ho detto quelle cose. Grazie a chi capisce e bella per tutto il resto dei ragazzi che stavano spaccando tutto. Ripeto mi spiace per la gente che in prima fila sta col muso come se fosse un funerale, shallatevi". La cosa non è rimasta a lungo inosservata, anche perché Rhove non è il solo artista ad aver attaccato qualche fan durante i live. Solo una settimana fa, Baby Gang aveva risposto a un commento di un fan, che aveva criticato la sua poca energia sul palco, affermando che era già fortunato a poterlo vedere dal vivo e non in prigione.

Un attacco alla categoria "giovani rapper contro il proprio pubblico" è arrivato dai protagonisti della musica italiana in questi mesi: i Pinguini Tattici Nucleari. Il gruppo bergamasco, in giro per l'Italia, collezionando sold-out su sold-out, ha postato un messaggio neanche troppo criptico nelle storie: "Siamo ritornati finalmente alla musica dal vivo e mi è capitato di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro?". Il discorso si sposta a un certo punto sulla questione gavetta e conquista di un pubblico disinteressato: "Quando si parla di gavetta, si parla anche di questo: le serate con davanti 50 persone disinteressate che ti devi conquistare da solo, ti insegnano prima di tutto il rispetto. E poi il mestiere. Fare i concerti e fare le hit sono due cose diverse: e questi mesi strani ce lo dimostrano ampiamente.