Rhove si giustifica con Salmo e attacca chi lo critica: “Diventerò il numero uno” Rhove con alcune Instagram story ha replicato alle polemiche delle ultime ore riguardo “i giovani rapper” dopo i consigli di Salmo e il commento dei Pinguini Tattici Nucleari riguardo il suo insulto al pubblico durante il live di Shakerando. “Ognuno fa il suo show, voglio diventare il numero uno e supererò Salmo”.

A cura di Gaia Martino

Nelle ultime ore è arrivato un nuovo attacco alla categoria "giovani rapper", dopo quello dei Pinguini Tattici Nucleari. Ad aprire la discussione l'episodio che ha visto protagonista Rhove, l'artista di Shakerando che in un live ha insultato il pubblico reo di non saltare durante l'esibizione. A parlare ora è Salmo.

"Se siete molto giovani e pensate che la musica sia il vostro futuro, vi do un consiglio": inizia così il messaggio pubblicato su Instagram, tra le stories, da Maurizio Pisciottu alias Salmo che continua: "Imparate a cantare dal vivo, questa cosa vi ripagherà per sempre. Evitate di portarvi i vostri amici deficenti che lanciano l'acqua sul palco, se è possibile levate la voce dalle basi, almeno dalle strofe. Non è importante diventare idoli su Tik Tok ne tanto meno fare le hit su Spotify. La verità è fuori, è sul palco. Il live è l'esame della vostra musica, come un esame di stato. E voi non potete andare a un esame con l'aiuto da casa, con i biglietti scritti. Le persone pagano il biglietto, vengono per sentirvi cantare dal vivo. Imparate a cantare dal vivo".

La replica di Rhove

Parole le sue che sin da subito sono sembrate indirizzate a Rhove che pochi minuti fa ha deciso di replicare: "Canto tutti i pezzi e pure un'ottava sopra, ovviamente faccio delle pause, ma come tutti gli artisti del mondo, chi mi è venuto a sentire live mi ha detto che non ha mai visto una cosa simile". Il rapper ha proseguito giustificandosi e sottolineando che i suoi live si svolgono ancora nei locali dove risulta difficile cantare senza la voce nella base:

Mi sembra l'era del senza auto tune non sai rappare, gli stessi che lo criticavano ora lo accettano. Non dico che sia professionale fare il live con le voci sotto ma a volte, facendo ancora dj set e locali, non funzionano nemmeno le spie. Vi prometto che appena l'anno prossimo inizio con i miei live non ci sarà nemmeno una voce sotto e vedrete il live più bello che avrete mai visto. Ringrazio Salmo dei consigli, voglio diventare il numero uno e lo supererò.

Il messaggio privato di Salmo a Rhove

Tra le sue story Rhove ha poi condiviso un messaggio privato inviatogli da Salmo nel quale si scusa: "Non volevo offendere nessuno" gli ha scritto ma "A questa cosa del live ci tengo molto". Il rapper sardo ha sottolineato che il suo voleva essere un consiglio: "Mi dispiace se ti rompono le pa**e ma è una routine bro, rompono le p**e pure a me. Punta tutto sul live frate, il talento c'è" ha concluso.

Ma Rhove ha continuato ad aggiornare il suo profilo Instagram riguardo l'argomento postando un video dal concerto del collega che canta con il microfono al contrario. "Io mi arrampico tu fai questo, ognuno fa il suo show. Tu da anni inventi cose per fare hype ed è giusto, così funziona qui in Italia e nel mondo" ha aggiunto prima di raccontare che i primi live visti da piccolo sono stati proprio i suoi: "Salmo in live è intoccabile".

La replica di Rhove ai Pinguini Tattici Nucleari

Infine il rapper ha tirato in ballo un altro commento fatto su di sé e con ogni probabilità potrebbe riferirsi a quello dei Pinguini Tattici Nucleari arrivato dopo l'episodio a fine esibizione di Shakerando, il gruppo aveva fatto presente che sarebbe compito degli artisti far cantare e saltare il pubblico. "Di voi nemmeno parlo perché non ce n'è bisogno. Fatela una hit se è così facile, siete le classiche persone che se venite in zona vi prendono per il c**o. Solo in tv potete andare, tra l'altro appena è uscita la notizia di voi che mi sfottevate avete fatto uscire il merch su Instagram. Non parlavano di voi da anni, se qualcuno ha parlato di voi" sono le parole di Rhove che ha poi voluto mettere un punto alla questione.