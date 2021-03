Mahmood è uno degli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2021. Non è cominciata dal palco dell'Ariston la carriera del cantante di Milano, ma è lì che si può dire sia nata la sua stella. Arrivato come vincitore dei Giovani, Mahmood sorprese tutti con la sua "Soldi" conquistando fin da subito radio e classifiche. Una carriera che esplose definitivamente pochi mesi dopo, quando Mahmood la portò all'Eurovision Song Contest, dipanandosi in tutta Europa.

Il medley di Mahmood

Il cantante sale sul palco dopo la fine dell'esibizione di Madame, forse il lancio migliore che si poteva avere, semmai avesse bisogno di qualche spinta, visto che l'esibizione del cantante è potentissima e fa il paio col medley esplosivo di Elodie della seconda serata. Ma non era difficile immaginarlo conoscendo l'artista, che per questa serata ha voluto unire brani come "Rapide", l'ultimo singolo "Inuyasha", pubblicato poche settimane fa, le hit "Barrio" e "Calipso" (brano di Charlie Charles e Dardust che inizialmente prevedeva oltre alla sua le voci di Sfera Ebbasta e Fabri Fibra) mentre la chiusura è affidata, ovviamente a Soldi.

Un altro vincitore del Festival come ospite

Dopo le ospitate di Diodato, vincitore del 2020, che ha aperto la prima serata e de Il Volo, anch'essi vincitore al festival, e presenti per rendere omaggio a Ennio Morricone, Mahmood è il terzo vincitore (non in gara) che calca quel palco e lo farà con un medley di alcune delle sue canzoni più amate. Il cantante era in qualche modo già presente a questa edizione, ma in veste di autore, visto che tra le altre la canzone di Francesca Michielin e Fedez porta la sua firma.

Il nuovo album in primavera

Questa esibizione è servita, oltre che per lanciare il suo ultimo singolo Inuyasha, ballad ispirata a un manga giapponese scritta insieme a Dardust (che ne è anche produttore), anche per annunciare il suo prossimo album. A due anni, infatti, dall'uscita di "Gioventù bruciata", Mahmood pubblicherà il nuovo album la prossima primavera.