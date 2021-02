Immaginarsi e reinventarsi sempre, viaggiando nella musica e con la musica in nuovi universi, da Iside al Nilo del Naviglio, senza dimenticare l'Oriente che ha offerto parte della propria cultura attraverso l'animazione. "Inuyasha", il nuovo singolo di Mahmood, è una nuova tappa del percorso cominciato nel 2019 dall'artista milanese, questa volta catapultato nei panni di un mezzodemone che riesce ad arginare il suo lato oscuro per proteggere tutte le persone che ha vicino durante questo viaggio. Una scelta consapevole, che mai rivelerà la sorte dell'artista, ma che fotografa il sacrificio di Mahmood, per il bene della sua musica, per il bene dei suoi rapporti sociali. Un continuo dualismo che si crea e si distrugge, in cui gli istanti di solitudine si trasformano in rancore come quando canta: "Se litighiamo in mezzo ad altre persone, non ha senso chiedere agli amici chi ha ragione". Dall'altro lato Mahmood ammette a se stesso di dover trattenere parte di sé per convivere con l'altra persona, un "cessate il fuoco" che ha più dubbi che certezze. Alla fine l'invito a condividere questo peso in: "Metterò il peggio di me, dentro ad una crisalide, per non farti più male se lo farai anche te".

Il significato di Inuyasha

Dalla matita di Rumiko Takahashi nasce "Inuyasha", parallelamente dalla voce di Alessandro nasce Mahmood. Due creazioni, due personaggi che si toccano anche inconsapevolmente, e che proprio il cantante milanese ha cercato di riunire sotto la stessa luna, fautori di un viaggio contemporaneo di scoperta, nati dalla ghettizzazione, ma arrivati a essere indispensabili anche nel viaggio altrui. E allora non impressiona più il costume rosso indossato da Mahmood per l'occasione, i due personaggi sembrano essere più vicini di quanto sembra, alla ricerca della propria verità con un sacrificio enorme da compiere: rinchiudere il peggio di sé per non far del male agli altri. A impressionare di più in questo nuovo singolo di Mahmood, oltre al simbolismo testuale, è anche la produzione di Dardust, che riesce a trovare un equilibrio sonoro anche con l'artista milanese che sale e scende di ottave, rendendo tutto più veloce e ritmico. Nulla di estremo come la voce di Mahmood, ma un percorso lineare che lascia al cantante spazio per la propria estensione vocale, un tappeto perfetto per l'estrosità di Mahmood. Il viaggio dell'artista milanese sembra avere tante scorciatoie, ma guai a pensare che si sia adagiato sui risultati ottenuti in passato: "Inuyasha", anche grazie a un ritornello dal sound internazionale, è il pezzo perfetto per le radio italiane, ma non arriva per caso. Il modo in cui Mahmood ha curato il proprio personaggio e la propria voce, spingendo anche sul lato della scrittura a qualcosa di più accessibile, seppur intrigante, non è il prologo che tutti ci saremmo aspettati dopo la vittoria del Festival di Sanremo, continuando a lasciare traccia di ciò che ha costruito, come quando canta: "passare tutti i giorni insieme fa paura, dirti che voglio stare solo è difficile".

Il testo di Inuyasha

Quando mi dici addio tu mi spezzi il cuore

arrivare ad alzare le mani

non mi piace più

se litighiamo in mezzo ad altre persone

non ha senso chiedere agli amici

chi ha ragione

se per te non vale un cazzo

chi siamo

oggi noi siamo più di un ocean drive

se ti chiedo come stai

la verità brucia in faccia

come la cicatrice di Inuyasha

non so come stiamo ancora in piedi

non sarò mai uno di quei rich kid

li vedi e lo capisci

stare con me ti sembrerà come planare sui go kart

lo ammetto che non ho fatto di tutto

per dirti in faccia che oramai

dire addio non vuol dire che è la fine

metterò il peggio di me

dentro ad una crisalide

per non farti più male se

lo farai anche te

passare tutti i giorni insieme fa paura

dirti che voglio stare solo è difficile

la gente ti parla poi ti ama vuole tutto poi ti spara

preferisco giochi di mente

scopare in giro non mi lascia niente

non sarò mai come uno di quei rich kid

li vedi e lo capisci

stare con me ti sembrerà come planare sui go kart

lo ammetto che non ho fatto di tutto

per dirti in faccia che oramai

dire addio non vuol dire che è la fine ginger

li vedi e lo capisci stare con me ti sembrerà

come planare sui go kart

lo ammetto che non ho fatto di tutto

per dirti in faccia che oramai

metterò il peggio di me

dentro ad una crisalide

per non farti più male se lo farai anche te

penso qua sopra al muretto di casa

come ho fatto a credere che alla mia età si possa andare avanti senza perdono

perché di sputarsi in faccia in piazza Duomo non mi va

dammi dammi un motivo per non fare danni danni

queste più che parole son drammi drammi e

fanculo se spari me

non sarò mai come uno di quei rich kid

li vedi e lo capisci

stare con me ti sembrerà come planare sui go kart

metterò il peggio di me

dentro ad una crisalide

per non farti più male se lo farai anche te

se lo farai anche te

Un 2020 da record

Siamo arrivati a "Inuyasha" dopo un 2020 in cui Mahmood è riuscito a stravolgere le carte del suo destino, reinventandosi sempre, anche da autore. E che sia il suo lato più intimo a essere esplorato con "Rapide" o il suo rapporto con la strada in "Moonlight popolare" con Massimo Pericolo poco importa. Perché Mahmood è in grado di reinventarsi senza stravolgere i tratti fondamentali della sua musica, della sua scrittura: come quando riprende i suoni arabi per la produzione di "Dorado" con Sfera Ebbasta e il rapper colombiano Feid. Tre singoli in grado di collezionare più di 80 milioni di stream su Spotify e altrettanti nei video ufficiali su Youtube, un rapporto con il pubblico, completamente ipnotizzato da Mahmood. Non che sia difficile crederlo, soprattutto per l'originalità della propria musica, che già era evidente nel 2019 all'uscita del suo primo album ufficiale "Gioventù Bruciata". Proprio la questione album potrebbe essere il prossimo grande passo di Mahmood, che dopo essersi dedicato alle collaborazioni nei dischi altrui (vedasi "Persona" di Marracash, "Mr Fini" di Guè Pequeno, ma anche "Note di viaggio capitolo 2", raccolta di Francesco Guccini e Mauro Pagani), avrà bisogno di tirare tutti i fili e preparare qualcosa di diverso per il mercato italiano. Qualcosa che riesca a irrompere come quando, da semisconosciuto sul palco di Sanremo, riuscì a conquistare la vittoria del festival contro Ultimo, maggiormente accreditato al premio finale.