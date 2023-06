I The Kolors nel mondo: Italodisco è l’entrata più alta nella Spotify Viral internazionale I The Kolors conquistano anche il pubblico internazionale con Italodisco: il brano è l’entrata più alta nella classifica Global Spotify Viral, alla 60° posizione.

A cura di Vincenzo Nasto

The Kolors, 2023

Il grande ritorno dei The Kolors con Italodisco aveva già convinto il pubblico italiano, con le radio che l'avevano premiata come canzone più ascoltata nella scorsa settimana, tra le più importanti nella gara per il tormentone estivo 2023. Ma come ha sottolineato @chartdata sul suo profilo Twitter, la band italiana ha conquistato anche il pubblico internazionale, debuttando al 60° posto in classifica nella Spotify Global Viral. Italodisco non solo si piazza nella top 100 dei brani più virali al mondo, ma lo fa anche come entrata più alta della settimana. Un grande riconoscimento per la band dei fratelli Antonio "Stash" e Alex Fiordispino, sempre accompagnati dal bassista Dario Iaculli, sopratutto dopo l'addio lo scorso 23 ottobre 2022 del batterista e tastierista Daniele Mona. Da allora, la band aveva comunicato di voler voltare pagina e lo ha fatto lo scorso 5 maggio con l'uscita del brano Italodisco.

Il successo di Italodisco dei The Kolors, l'entrata più alta nella Global Spotify Viral

Dopo i quasi 4 milioni di ascolti raccolti su Spotify e il video ufficiale di Italodisco su YouTube che ha superato il milione di visualizzazioni, Stash e i The Kolors si godono il successo del brano, che la scorsa settimana era stato il più trasmesso in radio. Secondo il profilo Twitter di @chartdata, Italodisco non si è fermato ai confini nazionali, rientrando anche nella classifica Spotify Global Viral al 60° posto. Il brano, prodotto da Stash, Zef e Starchild e scritto dallo stesso Stash e Davide Petrella, è un omaggio alla disco anni '80, ed è l'ennesima hit del gruppo dopo Cabriolet Panorama, Open bar e Pensare Male, in collaborazione con Elodie.

L'addio di Mona e l'attesa per il nuovo album

Un successo che arriva dopo mesi tribolati per la band campana, che lo scorso 22 ottobre aveva dovuto salutare il suo batterista e tastierista Daniele Mona. La band, in quel momento, aveva voluto tranquillizzare i fan sulla direzione che avrebbe intrapreso il gruppo. Nelle storie Instagram, il frontman Stash, aveva dovuto chiarire, annunciando: "Ci teniamo a ringraziare tutti i fan che ci stanno scrivendo con la paura che la band si stia sciogliendo. Tranquilli ragazzi, non ci stiamo sciogliendo. Semplicemente Daniele, tastierista della band per chi non lo sapesse, inizia un percorso diverso, a cui facciamo un grande in bocca a lupo. E noi torniamo alla formazione chitarra, basso e batteria". L'ultimo brano della band con Mona era stato il singolo Black Out, uscito lo scorso 13 aprile 2022. Dopo il successo di Italodisco invece, adesso si attende l'annuncio di un nuovo progetto della band, a sei anni da You.