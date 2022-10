Daniele Mona lascia i The Kolors: “È arrivato il momento di prendere un’altra strada” Il batterista e tastierista dei The Kolors Daniele Mona ha annunciato l’uscita dalla band: “È arrivato il momento di chiudere questo capitolo”

Daniele Mona dei The Kolors (Foto Piergiorgio Pirrone – LaPresse)

Daniele Mona è uscito dai Kolors, come ha annunciato lui stesso con un lungo post su Instagram a commento dell'ultima data live della band. Tastierista e percussionista della band, Mona ha vissuto assieme a Stash e Alex Fiordispino tutta la trafila della band, dalle serate nei locali alla vittoria di Amici di Maria De Filippi e tutto quello che è avvenuto dopo, successi e anche momenti difficili, come lui stesso ha spiegato nel post: "Qualche giorno fa c'è stata l'ultima data di un tour incredibile e volevo ringraziarvi tutti. Purtroppo per me è stata anche l’ultima con i Kolors. Sono stati degli anni fantastici durante i quali i kolors sono stati tutta la mia vita. Dal 2009 ho condiviso praticamente ogni cosa con Stash e Alex, la vita personale e lavorativa sono diventate una cosa sola, si sono fuse e siamo rimasti insieme nei momenti felici ma ancora di più in quelli brutti, dove tutto sembrava una merda, e avere loro in quei momenti ha reso tutto più sopportabile".

La band nacque a Napoli nel 2010, anche se i primi passi importanti li mossero a Milano, diventando resident band del locale Le Scimmie e aprendo concerti di band internazionali. Poi arrivò il momento di Amici, era il 2015 e la band conquistò le classifiche con "Everitime", contenuta nell'album "Out". Da lì il successo crebbe e portò all'incisione di un altro album "You" e alla partecipazione al Festival di Sanremo: "Molte volte i momenti peggiori, grazie ai ragazzi, si sono trasformati nei più divertenti della mia vita e non smetterò mai di ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me. È però arrivato per me il momento di prendere un’altra strada! In quest’ultimo anno ho capito che nulla è per sempre e che spesso bisogna prendere decisioni drastiche anche se dolorose. Per me è purtroppo arrivato il momento di chiudere il mio capitolo “The Kolors” e iniziarne uno nuovo".

Mona ha comunque spiegato che continuerà a fare quello che ha sempre amato fare, ovvero musica: "Continuerò comunque a fare musica perché la musica è la mia vita. Auguro il meglio ai miei fratelli e sono sicuro che presto condivideremo di nuovo uno studio di registrazione, una sala prove, un palco! Grazie anche a tutti voi per esserci sempre stati in questi anni. Ve voglj ben!". Subito è arrivata la risposta di Stash, che sotto al post del musicista ha scritto: "Siamo stati, siamo e saremo per sempre fratelli! Buona musica nella tua nuova avventura… ti aspetteremo sempre su quel palco… e anche giù dal palco! Te voglij bene!".