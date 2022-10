“Non ci stiamo sciogliendo”: Stash tranquillizza i fan dei The Kolors dopo l’addio di Mona Dopo l’addio del tastierista Daniele Mona, Stash, Alex e Dario dei The Kolors hanno annunciato, via stories Instagram, la nuova direzione della band.

A cura di Vincenzo Nasto

Stash, Alex, Dario e l’ex Daniele dei The Kolors, foto di Instagram Account @thekolors_stash

Dopo l'annuncio nelle scorse ore del tastierista Daniele Mona, che ha deciso di proseguire in un'altra direzione la sua carriera, lasciando la formazione campana dei The Kolors, in molti erano preoccupati per il destino della band. A chiarire tutto ci ha pensato il frontman Stash, che nelle sue storie Instagram ha condiviso un video in compagnia degli altri due membri rimanenti della formazione: il batterista Alex Fiordispino e il bassista Dario Jacuzzi. Nel video, in cui appare la didascalia "#TheKolors Power Trio", Stash annuncia: "Tranquilli ragazzi, non ci stiamo sciogliendo. Noi torniamo alla formazione chitarra, basso e batteria".

Stash, Dario e Alex dei The Kolors, foto di Instagram Account @TheKolors_Stash

L'annuncio di Stash nelle storie Instagram

A poche ore dall'addio alla band The Kolors da parte del tastierista Daniele Mona, gli altri tre membri della formazione, il frontman Stash, il batterista Alex Fiordispino e il bassista Dario Jacuzzi, hanno voluto aggiornare i loro fan sulla direzione che intraprenderà il gruppo. La decisione di Mona ha alterato gli equilibri all'interno del progetto The Kolors, ma nelle storie Instagram del frontman Slash appare chiaro il destino della band. Nelle scorse ore infatti, Stash ha annunciato: "Ci teniamo a ringraziare tutti i fan che ci stanno scrivendo con la paura che la band si stia sciogliendo. Tranquilli ragazzi, non ci stiamo sciogliendo. Semplicemente Daniele, tastierista della band per chi non lo sapesse, inizia un percorso diverso, a cui facciamo un grande in bocca a lupo. E noi torniamo alla formazione chitarra, basso e batteria".

L'addio del tastierista Daniele Mona

Appena terminato il tour dei The Kolors, il tastierista Daniele Mona ha annunciato su Instagram, che l'ultima data, sarebbe stata anche la sua ultima esibizione nella formazione The Kolors, con cui aveva vissuto tutta la genesi dalla partecipazione e vittoria del talent show Amici: "Qualche giorno fa c'è stata l'ultima data di un tour incredibile e volevo ringraziarvi tutti. Purtroppo per me è stata anche l’ultima con i The Kolors. Sono stati degli anni fantastici durante i quali i The Kolors sono stati tutta la mia vita. Dal 2009 ho condiviso praticamente ogni cosa con Stash e Alex, la vita personale e lavorativa sono diventate una cosa sola, si sono fuse e siamo rimasti insieme nei momenti felici ma ancora di più in quelli brutti -. Per me è purtroppo arrivato il momento di chiudere il mio capitolo The Kolors e iniziarne uno nuovo. Prontamente nei commenti era arrivata la risposta del frontman Stash: "Siamo stati, siamo e saremo per sempre fratelli! Buona musica nella tua nuova avventura. Ti aspetteremo sempre su quel palco e anche giù dal palco! Te voglij bene!".