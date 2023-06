I The Kolors meglio di Fedez, Mengoni e Elodie e Ed Sheeran: Italodisco è prima in radio I The Kolors si prendono la classifica delle canzoni più trasmesse in radio con Italodisco, davanti a Pazza Musica di Mengoni ed Elodie e Disco Paradise di Fedez, Annalisa e Articolo 31.

A cura di Redazione Music

La corsa al tormentone nelle radio, questa settimana la vincono i The Kolors, outsider nonostante un passato da hitmaker della stagione. Stash e compagni, infatti, con la loro Italodisco sono la band più trasmessa dalle radio italiane, in una delle prime settimane in cui si gioca la partita delle canzoni che ci accompagneranno durante la stagione più calda. La band, che ha cambiato da poco etichetta, passando in Warner, ha pubblicato un pezzo scritto da Stash e Davide Petrella, e prodotto da Stash, Zef e Starchild, che "è a tutti gli effetti un omaggio al genere che negli anni ’80 ha portato l’Italia ad essere un punto di riferimento per la musica elettronica", come si legge nella nota stampa.

Insomma, i The Kolors continuano a fare i The Kolors, pescando a piene mani da quel mondo, rimasticandolo e facendolo proprio, ma soprattutto trovando il favore delle radio e anche del pubblicxo, contando che la canzone ha raggiunto i 3 milioni di stream su Spotify e superando i 2.5 milioni di visualizzazioni su Youtube sommando i vari video: "ITALODISCO è venuta fuori in poche ore mentre si cercava un suono nuovo, che risultasse l’upgrade del nostro percorso pop. Innovare nel pop è sempre una grande sfida" ha detto Stash presentando la canzone, che arriva dopp successi come "Cabriolet Panorama" e soprattutto "Pensare male" con Elodie.

Italodisco, per adesso, si mette alle spalle pezzi da novanta come Marco Mengoni ed Elodie che poche settimane fa hanno pubblicato "Pazza musica" con la quale tengono ancora a distanza "Disco Paradise", il tormentone estivo firmato da Fedez, Annalisa e Articolo 31, che questa settimana è terza in classifica. Nei primi posti ci sono anche artisti internazionali come Ed Sheeran, quarto con "Eyes Closed" e Dua Lipa con "Dance the Night", mentre la top 10 prosegue con "Un briciolo di allegria" di Blanco e Mina, "Rubami la notte" dei Pinguini tattici Nucleari, "Chemical" di Post Malone, "Substitution" di Purple Disco Machine e Kungs, mentre chiude in decima posizione Tiziano Ferro con "Destinazione mare".