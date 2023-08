I Måneskin tornano agli VMA Awards 2023 e Rush supera un miliardo di ascolti su Spotify Gli MTV VMA 2023 hanno da poche ore annunciato i primi quattro performer che si esibiranno il prossimo 12 settembre: tra di loro i Måneskin con Honey (are u coming?). Nel frattempo, Rush ha superato un milione di ascolti in stream su Spotify.

A cura di Vincenzo Nasto

Måneskin, foto di Stadio Olimpico Roma 2023

Lo scorso 8 agosto, attraverso il loro profilo Instagram, i Måneskin avevano annunciato il loro nuovo singolo, Honey (are u coming?), pochi minuti prima della notizia da parte degli MTV Music Awards della loro candidatura anche per l'edizione 2023: dopo la grande vittoria lo scorso anno nella categoria Best Alternative con I Wanna Be Your Slave, accompagnata anche dall'esibizione con Supermodel, la band romana ci riproverà quest'anno. E mentre la nomination nella categoria Best Rock con The Loneliest sarebbe potuta essere l'unica occasione per osservare i Måneskin alla cerimonia, nelle scorse ore, MTV ha annunciato i performer che si esibiranno agli VMAs 2023. Anche quest'anno la formazione composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi si esibirà sul palco della kermesse: per l'occasione i Måneskin hanno deciso di presentare il nuovo singolo Honey (are u coming?).

Annunciati i performer ai VMAs 2023, ci sono anche i Måneskin

Per adesso, il profilo Twitter dei VMAs 2023 ha annunciato solo la prima tranche di artisti che saliranno sul palco del Prudential Center di Newark, in New Jersey. L'evento, arrivato alla sua 40esima edizione, ospiterà oltre ai Måneskin, un lotto di tre artisti che si giocheranno le loro possibilità anche nella categoria Artist of the Year: tra queste anche Demi Lovato. L'autrice statunitense, ormai arrivata alla 14esima nomination nella sua carriera, correrà in due categorie: Best Pop e Video for Good. La cantante salirà dopo sei anni sul palco di MTV, dopo l'iconica performance nel 2017 con Sorry Not Sorry. L'artista colombiana invece, Karol G, sarà alla sua prima performance agli VMA, e correrà anche nella categoria Artist of the Year. Nella notte tra il 12 e il 13 settembre invece, il gruppo sudcoreano Stray Kids, concorrerà, di nuovo, per vincere nella categoria MTV Video Music Award for Best K-Pop come nel 2022, quando il premio venne vinto da LISA, la cantante giapponese, con il singolo LALISA.

Rush supera un miliardo di stream su Spotify

Nel frattempo, nelle scorse ore, sul profilo Twitter @chartdata, è arrivato un aggiornamento sugli ascolti dell'ultimo album della band romana, Rush, presentato lo scorso 20 gennaio. Come recita il profilo Twitter, Rush ha superato da poche ore il miliardo di ascolti su Spotify, un risultato che fotografa anche il successo in termini di vendite dell'album, che aveva guadagnato dopo due mesi un disco di platino certificato da FIMI. In attesa dell'uscita di Honey (are u coming?), i Måneskin potranno celebrare questo traguardo, con due singoli del progetto che hanno superato i 200 milioni di ascolti sulla piattaforma svedese: si tratta di The Loneliest e Supermodel.