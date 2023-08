I Maneskin annunciano il singolo Honey (are u coming?) e ricevono una nomination ai VMA 2023 I Maneskin annunciano il nuovo singolo Honey (are u coming?) e, nello stesso giorno, ottengono una nuova nomination ai VMA. La band è in gara per il premio Best Rock con The Loneliest.

A cura di Stefania Rocco

I Maneskin annunciano il loro nuovo singolo, Honey (are u coming?), attraverso il prorio profilo Instagram. E, quasi in contemporanea, ricevono una nomination per la prossima edizione dei VMA. La band romana parteciperà alla prossima edizione degli MTV Video Music Awards, prevista per mercoledì 13 settembre, nella categoria Best Rock con The Loneliest.

L’annuncio a sorpresa di Honey (are u coming?)

L’annuncio del singolo Honey (are u coming?) è arrivato a sorpresa e, a parte il titolo reso noto dalla band, non si conoscono ulteriori dettagli. I Maneskin sono reduci dal trionfo raggiunto con il loro primo tour negli stadi, con date ovunque sold out. La novità è stata accolta con entusiasmo dai fan di tutto il mondo, che restano in trepidante uscita del nuovo brano. Un successo testimoniato dal fatto che l’album Rush resta al primo posto in classifica in 15 paesi. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, i membri della band, non arrivano solo dal successo ottenuto negli stadi italiani. Hanno recentemente partecipato ad alcuni dei festival musicali più importanti al mondo, dal Coachella a Glastonbury e Primavera Sound. A settembre, il gruppo sarà impegnato nel nuovo “Rush! World Tour” con date previste in Nord America, Sud America, Giappone, Regno Unito e Europa continentale.

Le nomination Best Rock ai VMA 2023

I Maneskin sono stati nominati per la categoria Best Rock agli MTV VMA 2023 insieme ai Foo Fighters con The Teacher, ai Linkin Park con Lost, ai Metallica con Lux Æterna, ai Muse con You Make Me Feel Like It's Halloween e ai Red Hot Chili Peppers con Tippa My Tongue. La band aveva già vinto il premio per il miglior video alternativo (un premio mai andato a un cantante o un gruppo italiano) per il video della canzone I wanna be your slave nel corso dell'edizione 2022 dei VMA.