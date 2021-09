La cantante K-Pop Lisa delle BLACKPINK rivela il suo lato oscuro e sexy in “Lalisa” Ci stiamo avvicinando al 10 settembre, la data segnata in rosso per l’uscita del primo album da solista di Lisa, membro della band K-Pop femminile BLACKPINK, e la cantante nelle scorse ore ha pubblicato le immagini del teaser di uno dei due brani “Lalisa”, che la vede in una veste molto più oscura e sexy rispetto al passato.

A cura di Vincenzo Nasto

Le ultime ore prima dell'uscita dell'album d'esordio da solista di Lisa, membro del gruppo femminile K-Pop BLACKPINK, sono servite alla giovane cantante per servire ai fan le prime immagini sul nuovo progetto, attraverso il trailer del video ufficiale del singolo "Lalisa". Il video pubblicato nelle scorse ore mostra la cantante in tre contesti diversi, quello più urbano in cui appare con stivali alti mentre cammina tra i negozi, poi in un ascensore mentre è attorniata da altre due ragazze e infine in un abito elegante nero mentre si allontana in un corridoio, dove viene dato anche un assaggio del testo del brano, in cui l'artista canta: "Say Lalisa, love me / Lalisa, love me". Nel frattempo, la YG ENTERTAINMENT, l'etichetta discografica che produce gran parte dell'industria musicale sudcoreana ha annunciato il numero di prevendite del suo prossimo album, in uscita il 10 settembre: oltre 700mila copie in quattro giorni, un record per un'artista femminile nel K-Pop.

Il teaser di Lalisa

Sono stati pubblicati tre trailer e una tracklist del prossimo progetto di Lisa, membro del gruppo K-pop femminile BLACKPINK, e sembra che l'artista coreana possa davvero svelare un altro lato di sé, un'immagine molto più oscura e sexy, come quella apparsa nell'ultimo teaser del brano "Lalisa". 15 secondi in cui la cantante appare in tre contesti diversi, in cui due aspetti su tutti catturano l'attenzione: da una parte la presenza del nero nelle scene e nei contesti in cui viene filmata Lisa, dall'altra parte l'utilizzo di abiti molto diversi tra di loro, ma che puntano ad aumentare l'aurea da femme fatale della cantante. Proprio il teaser di "Lalisa" è utile anche per riconoscere che tipo di produzione è stata scelta per il suo album d'esordio, che oltre a "Lalisa", conterrà il brano "Money", chiudendo poi con le strumentali delle due canzoni. In "Lalisa" possiamo riconoscere già un verso del brano, in cui la cantante, alla fine del filmato, annuncia: "Say Lalisa, love me / Lalisa, love me". Lisa è la terza artista delle BLACKPINK a tentare una carriera da solista, dopo che nei mesi passati la sua collega Rosé aveva pubblicato "R" e nel 2018 Jennie aveva esordito con il singolo "Solo".

Il record di prevendite e la presentazione al Jimmy Fallon Show

Non sorprende molto questa nuova ambientazione musicale di Lisa, che aveva annunciato su Instagram il duro lavoro con cui si era arrivati alla produzione dei due singoli, completamente diversi dal passato, e che avrebbero coinvolto una sua nuova anima musicale. Nel frattempo, la YG Entertainment ha fatto sapere che nei primi quattro giorni di pre-order del disco, le vendite dell'album hanno superato le 700mila unità, un record incredibile per un'artista femminile K-Pop, ma i numeri potrebbero non fermarsi qui, per varie ragioni. La prima sicuramente per l'esposizione negli Stati Uniti che avrà il progetto, uno dei paesi insieme al continente europeo da cui sono arrivati il numero maggiore di prenotazioni dell'album, come ha rivelato la stessa etichetta discografica. Infatti è negli Stati Uniti che Lisa presenterà il suo album d'esordio, cantando in uno degli show americani più seguiti: il Jimmy Fallon Show, che solo un mese fa aveva ospitato i BTS. Il successo internazionale di Lisa sarebbe potuto essere anche maggiore, se si fosse realizzata concretamente la collaborazione con il producer francese Dj Snake, che negli scorsi mesi, in un tweet, aveva annunciato l'accordo con la cantante coreana. Una collaborazione che sicuramente non ritroveremo in "Lalisa", ma non escludiamo si possa ritrovare in un singolo futuro.