I Maneskin si preparano a Jimmy Fallon con tre canzoni tra le più ascoltate al mondo

Damiano dei Maneskin (ph Kristy Sparow/Getty Images For Global Citizen)

Mancano poche ore per l'apparizione storica dei Maneskin al Tonight Show di Jimmy Fallon, un'istituzione per chiunque faccia parte del mondo dello Spettacolo. Martedì sarà un passo enorme per la band italiana che calcherà uno dei palchi simbolo del successo made in Usa. Un risultato ottenuto grazie al successo all'Eurovision e alla capacità della band romana di rimanere sulla cresta dell'onda e giocarsi al meglio, fino a ora, tutte le carte a disposizione. L'ospitata servirà a lanciare anche i due concerti che Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan terranno a negli Usa nei prossimi giorni, mercoledì 27 ottobre 2021 al Bowery Ballroom di New York e lunedì 1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles.

La band arriva negli Stati Uniti con "Beggin'" che conquista la migliore posizione nella Billboard Hot 100, ovvero la classifica dei singoli dove la cover contenuta nel loro primo EP "Chosen" e resa virale da TikTok è salita al 15° posto, segnando, appunto, il record per loro, che hanno guadagnato una posizione rispetto alla settimana scorsa. Ma "Beggin'" resta anche la canzone più ascoltata della band nella classifica settimanale Global di Spotify dove segna un sedicesimo posto, seguita da "I wanna be your slave" che è in 49a posizione e dall'ultimo singolo "Mammamia" che è alla posizione 96.

E proprio "Mammamia" è il singolo che probabilmente suoneranno da Fallon. È la loro ultima canzone pubblicata e la prima del nuovo percorso intrapreso dalla band dopo i fasti di "Teatro d'Ira vol.1". La canzone, pubblicata pochi giorni fa, ha raccolto circa cinque milioni di views su Youtube e 20 milioni su Spotify, raggiungendo la top 20 della classifica Global di Spotify, appunto e dando il via a questo nuovo corso per la band che continua, comunque a macinare ascolti grazie alla cover dei The Four Seasons che ha quasi 700 milioni di ascolti, seguita dagli oltre 430 milioni di I wanna be your slave e i 235 di "Zitti e buoni".