Maneskin, oltre a Jimmy Fallon anche due date negli Stati Uniti per la band di Mammamia

Dopo aver conquistato le radio rock americane, aver registrato oltre 50 milioni di ascoltatori mensili su Spotify ed essere diventati un'icona di riferimento in tutto il mondo, Olanda compresa, i Maneskin compiono un altro passo in direzione della loro metamorfosi in superstar d'importanza globale. Il prossimo 26 ottobre, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas saranno infatti ospiti di uno dei più celebri late show statunitensi, il Tonight Show con Jimmy Fallon, che segnerà anche il loro debutto nelle televisioni americane.

Due nuove date negli Stati Uniti per i Maneskin

I Måneskin portano per la prima volta la loro inesauribile carica live oltreoceano, annunciando due esibizioni speciali negli Stati Uniti. I concerti sono previsti per mercoledì 27 ottobre 2021, presso il Bowery Ballroom di New York, e lunedì 1 novembre, nella suggestiva cornice del Roxy Theatre di Los Angeles. Nel frattempo "Mammamia", il loro nuovo singolo, sta risalendo rapidamente la Billboard Hot 100, la più importante classifica dei singoli americani: la scorsa settimana è entrata nella top twenty e, attualmente, la nuova canzone della band romana occupa la quindicesima posizione.

I Maneskin possono conquistare il mondo?

Un pezzo pubblicato sul New York Times lo scorso 12 giugno, riferendosi ai Maneskin, titolava profeticamente: "They Won Eurovision. Can They Conquer the World?" ("Hanno vinto l'Eurovision. Possono conquistare il mondo?"). A distanza di pochi mesi l'interrogativo è ancora da sciogliere, ma quel che è certo è che quella band romana uscita dal calderone dell'undicesima X Factor di passi in avanti ne ha fatti. L'ultima consacrazione è arrivata nelle scorse ore, quando è stata ufficializzata la candidatura dei Maneskin agli Mtv Emas nelle categorie "Best Group" e "Best Rock". È la prima volta che un artista italiano viene nominato in tre categorie (compresa la "Best Italian Act"). Certo, il fardello della "next big thing" è difficile da sostenere ma, almeno finora, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno dimostrato di avere le spalle abbastanza larghe.