Ginevra Lamborghini, il GfVip può essere il trampolino per una carriera musicale oltre Elettra La carriera di Ginevra Lamborghini, dall’uscita di “Scorzese” alla distanza con la sorella Elettra: adesso l’occasione del grande pubblico al GF Vip.

A cura di Vincenzo Nasto

"Scorzese" per presentarsi al pubblico, anche quello mainstream, ma il GF Vip potrebbe dare il secondo e definitivo slancio alla carriera musicale di Ginevra Lamborghini. La giovane cantante, che aveva esordito nel 2021 con "Alibi", ma aveva riscosso il successo maggiore con "Scorzese", pubblicando successivamente "Amami davvero", sta dando all'interno della casa del GF Vip tanti spunti sulla sua vita personale, compreso il mondo della musica, da sempre vicino ai suoi interessi. Sin da piccola infatti, l'amore per il canto veniva canalizzato in artiste del calibro di Nina Simone, Alicia Keys, ma anche Etta James, uno stimolo che l'ha portata a lanciarsi in un mondo in cui è difficile nascondersi. E lei non lo ha fatto, neanche quando sono arrivati i paragoni con Elettra, sia sullo stile musicale che sulla personalità.

Il tentativo con Scorzese e la distanza da Elettra

"Scorzese" infatti, differisce chiaramente dal progetto musicale di Elettra Lamborghini, anche perché Ginevra sembra basare la propria forza sulla voce e sul ritmo soul che l'aveva rapita sin da piccola. Il brano presenta infatti un tappeto musicale jazz, in cui la voce di Ginevra lascia spazio alle emozioni, alle pause che caratterizzano anche i suoi idoli sin da bambina. Un distacco netto dalla sorella Elettra, che aveva rivelato anche nell'intervista rilasciata a Fanpage.it, quando aveva risposto: "C'è chi pensa che siamo molto legate, in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti. Se la domanda è: la carriera di Elettra ti è servita per emergere? Ti dico di no, ma con tutto il rispetto per la sua carriera, veniamo da due mondi separati, io vengo da Venere e lei da Marte. Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano, poi l'abbiamo fatto sempre, anche da piccoline, però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera, è bravissima in quello che fa e spero di fare altrettanto nel mio".

L'occasione al GF Vip e la diffida

Poi il GF Vip, l'occasione per prendersi il piccolo schermo non solo come "figlia di" o "sorella di", ma come personaggio musicale in grado di vivere un'esperienza al di fuori del comune all'interno della trasmissione. Forse il piccolo schermo, come accaduto per altri in passato, potrebbe essere il palcoscenico migliore per Ginevra Lamborghini di dimostrare le proprie qualità nel canto, sfruttando la viralità che i brani potrebbero raggiungere. Dall'altro lato, la distanza con la sorella Elettra sembra essere in questo momento l'argomento principale, con i primi giorni nella casa che sono stati teatro di dissidi familiari: dopo aver raccontato il trambusto nei rapporti con Elettra, a tal punto da passare le feste di Natale separate, la cantante di "Caramello" ha diffidato Ginevra Lamborghini. Un gesto che ha sicuramente alimentato gli screzi familiari, risultando un punto di non ritorno nel rapporto tra di loro.