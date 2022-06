Il testo di Caramello, per Rocco Hunt, Lamborghini e Lola Indigo non c’è due senza tre Lo scorso 17 giugno è stato pubblicato “Caramello”, il nuovo tormentone estivo di Rocco Hunt, in collaborazione con Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

A cura di Vincenzo Nasto

Siamo arrivati a fine giugno e la mole di tormentoni estivi incomincia a riempire l'airplay radiofonico, con il toto-coppie che quest'anno sta proponendo grandi cambiamenti, come l'avvicinamento tra Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini. I due artisti, che da anni comandano le classifiche estive con tormentoni come "Un bacio all'improvviso", "A un passo dalla luna", ma anche "Pistolero", "Pem Pem" e "Musica (E il resto scompare)", quest'anno hanno unito le forze, invitando l'ennesima artista spagnola di successo. Dopo Ana Mena, quest'anno è il momento della madrilena Lola Indigo, vecchia conoscenza italiana per una collaborazione con Mambolosco e Boro Boro nel remix di "Lento". I tre hanno pubblicato nelle scorse ore "Caramello", in questo momento uno dei pochi candidati a giocarsela a viso aperto con "La dolce vita", il singolo nato dal trio Fedez, Mara Sattei e Tananai.

In poche ore ha superato i 300mila ascolti su Spotify, ma il numero è destinato a crescere, con l'avvicinarsi della stagione estiva. "Caramello" è l'esperimento in laboratorio del tormentone estivo, la rappresentazione migliore del Bel Paese in termini autoriali: il testo è stato curato dallo stesso Rocco Hunt, in collaborazione con Federica Abbate e Davide Petrella. Alla produzione Zef, che disegna l'abito perfetto per i tre artisti, anche grazie alle percussioni del tamburo, che esaltano il ritmo del singolo. Un esperimento che, come hanno raccontato i protagonisti, ha avuto bisogno di molto lavoro, anche per le aspettative verso cui si pone il brano: da solo, Rocco Hunt ha conquistato negli ultimi due anni oltre 25 dischi di platino. Una particolarità del brano è il capovolgimento linguistico rispetto agli ultimi anni: se negli scorsi anni, l'utilizzo di uno slang latino da parte degli artisti italiani aveva lanciato i brani nel mercato musicale latin, quest'anno la presenza di Lola Indigo sembra rivolgersi a un pubblico italiano. La strofa interamente in italiano, anche se con accentuata dizione spagnola, potrebbe essere il tentativo, seguendo le orme di Ana Mena, di un'entrata dell'artista andalusa nel mercato italiano.

Il testo di Caramello

Lola Indigo

Elettra

Poeta Urbano

Elettra Lamborghini

Sulla strada di casa non mi sembra vero

Ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo

Quante cose da dire, l’importante è capire

Se vieni tu da me o vengo io da te

È solo un gioco che dura troppo poco

Il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco

Bailando el toro loco

Chissà se dopo tu vieni qui da me

Vedrai che il cielo non ci trova

Facciamo tardi questa sera

Siamo soltanto noi due

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Quando ci penso poi mi manca l’aria

È caramello, non è cioccolata

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Mando mille messaggi, se ti penso troppo cosa posso farci? (Ehi)

Mi son fatto dei viaggi talmente lontani è impossibile andarci (Ehi)

Se il locale è già pieno tanto noi entriamo dal retro

Non ho problemi né con l’amore né col dinero

È solo un gioco che dura troppo poco

Il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco

Bailando el toro loco

Chissà se dopo dormiamo qui da me

Vedrai che il cielo non ci trova

Facciamo tardi questa sera

Siamo soltanto noi due

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Quando ci penso poi mi manca l’aria

È caramello, non è cioccolata

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Se un secondo durasse una vita intera

Vorrei solo viverlo insieme stasera

E poi addormentarmi un po’ sulla tua schiena

Da soli io e te (Ehi, uh)

Prendimi per mano (Ye-yeah)

Non dirmi neanche se torniamo (No no)

Che non mi importa dove andiamo-oh-oh (Uh)

Basta che voliamo-oh-oh (Ehi)

Sulla tua bocca sento gusto caramello (Uh)

Fermati un secondo che sennò non mi concentro (Ehi)

Vedrai che il cielo non ci trova

Facciamo tardi questa sera

Siamo soltanto noi due

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Quando ci penso poi mi manca l’aria

È caramello, non è cioccolata

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che (È caramello, non è)

Chi è Lola Indigo

Dopo il fenomeno andaluso di Ana Mena, un'altra star spagnola è pronta a raccogliere lo scettro latino in Italia, e a incoronarla potrebbe essere proprio uno dei più grandi hitmaker italiani: Rocco Hunt. Stiamo parlando di Lola Indigo, la cantante spagnola che ha collaborato con Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini al tormentone estivo "Caramello", pubblicato lo scorso 17 giugno. La cantante, nata nel 1992 in Andalusia, ha raggiunto il successo nel 2017, sotto il nome di Mimì, durante la nona edizione del talent musicale spagnolo "Operacìon Triunfo", grazie al suo arrivo in finale. Discograficamente, l'anno dopo pubblica "Ya no quiero ná", la sua prima hit che raggiunge la doppia certificazione di platino e che per la prima volta la fa entrare nella top 3 delle classifiche spagnole. Il 2019 è l'anno del debutto discografico con il primo album "Akelarre", seguito poi da "La niña" nel 2021. Non è la prima collaborazione con artisti italiani: il 3 luglio 2020 infatti è uscito il remix di "Lento" di Boro Boro che vedeva la sua partecipazione e quella di Mambolosco.