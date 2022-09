Dopo il GF Vip, il mondo della musica: dall’esordio di Lulù e Clarissa Salassié a Pierpaolo Petrelli Da Lulù a Clarissa Salassié, passando per Ginevra Lamborghini e Pamela Prati, senza dimenticare Pierpaolo Petrelli: il GF Vip incontra il mondo della musica.

A cura di Vincenzo Nasto

Clarissa Salassié e Lulù Salassié 2022, foto di Instagram

Scatta a mezzanotte l'ora X per tutti i fan delle sorelle Salassié, Clarissa e Lulù, ex concorrenti del Grande Fratello Vip, che esordiranno stanotte con il loro primo singolo ufficiale. La novità è che il progetto non sarà in collaborazione, come si prospettava nei mesi precedenti, ma due brani in cui le ragazze saranno protagoniste, da sole, del loro destino. Le immagini che le ritraevano lo scorso giugno in uno studio di registrazione avevano acceso la curiosità dei fan: da una parte Lulù aveva fatto sapere di essersi divertita a cantare "Levitating", uno degli ultimi successi di Dua Lipa, mentre Clarissa aveva mostrato immagini di repertorio sul suo profilo Instagram. Poi gli annunci nei loro ultimi post, tra l'enigmatica Lulù che lascia ancora un dubbio sulla data d'uscita, e la conferma di Clarissa che afferma: "Dopo tanti mesi d’attesa e di tanto lavoro, posso finalmente annunciarvi che il mio primo singolo uscirà questo venerdì a mezzanotte".

L'esordio musicale di Lulù e Clarissa Salassié

Un processo, post Grande Fratello Vip, che ha visto le sorelle Salassié concentrate in studio, a registrare quello che sarebbe il loro esordio discografico. Le donne avevano conquistato il pubblico italiano nella casa più osservata della televisione italiana, e adesso hanno deciso di tentare la strada della musica, un approccio che in passato più concorrenti hanno cercato. L'ultimo post su Instagram per entrambe ha rappresentato l'annuncio ufficiale: da una parte Lulù ha deciso un linguaggio enigmatico, lasciando ai fan il dubbio che possa uscire a settembre, senza rivelarne il giorno esatto. Di visione opposta invece Clarissa, che ha annunciato l'uscita a mezzanotte, ma non ha voluto svelare il titolo della canzone: "Dopo tanti mesi d’attesa e di tanto lavoro, posso finalmente annunciarvi che il mio primo singolo uscirà questo venerdì a mezzanotte. Nel frattempo provate ad indovinare il titolo della canzone con questa emoji 💔➖".

Presenti nella casa Ginevra Lamborghini e Pamela Prati

Percorso inverso invece per due protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip: da una parte Ginevra Lamborghini, dall'altra Pamela Prati. La giovane rampolla, già in passato aveva dimostrato le sue doti artistiche con la pubblicazione del singolo "Scorzese". La giovane cantante, in un'intervista esclusiva con Fanpage.it, aveva rivelato: "Ho cominciato, però, ad aprirmi un po' di più al canto, anche studiandolo, al mio primo anno di università, mi ero trasferita a Milano, abitavo da sola in Corso di Porta Ticinese e non avevo assolutamente nessun tipo di vicino. Assorbo un po' di tutto: ho passato metà della mia adolescenza ad ascoltare Nina Simone, Aretha Franklyn e soprattutto Etta James, ma perché è con quello che ho imparato ad aprire la mia voce, è da lì che ho avuto voglia di urlare". Pamela Prati invece ha riportato in auge un successo del 1994, la sigla "Que te la pongo" di Scherzi a Parte del 1994, remixata per l'occasione da Gabriele Palazzi e mixata da Francesco Adessi.

La hit estiva di Pierpaolo Petrelli

Solo due anni fa invece, uno dei concorrenti più famosi della storia del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Petrelli, aveva considerato il mondo della musica prima di entrare nella trasmissione di Canale 5. Con il nome Pierpaolo, ma soprattutto con la collaborazione del producer DjAnd, Pretelli aveva pubblicato il brano "Rondine". Un singolo che, riadattato al contesto estivo e alle hit di alcuni protagonisti di quella stagione televisiva e web, sembrava avere una precisa direzione, ricevendo anche il plauso del pubblico: il video ufficiale del brano in collaborazione con Giorgina ha infatti ricevuto più di 666mila visualizzazioni e quasi 10mila like. Un tentativo costruito anche campionando la hit "Think about the way" di Ice Mc, mettendo in mostra un ritornello latino, tratto principe delle precedenti stagioni estive musicali.