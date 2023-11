Eros Ramazzotti supera i 2 miliardi di stream: sono in spagnolo le sue canzoni più ascoltate Eros Ramazzotti, dopo il Battito Infinito World Tour da 86 date, di cui 82 sold-out, festeggia un altro traguardo: 2 miliardi di stream raccolti su Spotify. Qui la lista delle canzoni più ascoltate.

All'inizio del 2023, Eros Ramazzotti si era classificato al terzo posto degli autori italiani più ascoltati all'estero, dietro solo i Maneskin e gli Eiffel 65. L'autore romano, che solo qualche mese prima aveva pubblicato il suo quindicesimo album in studio Battito infinito, certificato anche disco d'oro dalla FIMI, ha vissuto in tour il periodo a cavallo tra il 2022 e il 2023. 86 date in giro tra Italia, Europa, America Latina e America del Nord che hanno registrato 82 sold-out, partito a Los Angeles e chiusosi in Lituania lo scorso 11 maggio. Nelle scorse ore, l'autore ha ricevuto anche un altro riconoscimento: Eros Ramazzotti ha superato quota 2 miliardi di stream su Spotify. La canzone più ascoltata del suo ultimo album Battito Infinito è Ama: all'interno del video ufficiale, la partecipazione della ex moglie Michelle Hunziker e di sua figlia Aurora Ramazzotti. La seconda ha anche messo lo zampino nel lavoro autoriale dell'ultimo album, firmando la titletrack Battito infinito.

Le versioni in spagnolo in testa alla classifica

Sorprenderà sapere che al primo posto tra i singoli più ascoltati del cantante romano sulla piattaforma non c'è Più bella cosa, che si classifica solo al quinto posto nella sua versione italiana. Discorso diverso per La cosa mas bella, versione in spagnolo del brano, che si prende la testa delle canzoni più ascoltate del cantante, con quasi 205 milioni di stream. Un podio completamente spagnolo per Ramazzotti, che chiude alla seconda posizione con Otra como tù, versione spagnola di Un'altra te, mentre al terzo posto Cosas de la vida con Tina Turner. Proprio la scomparsa dell'autrice statunitense è stato uno dei momenti di commozione del 2023 per l'interprete romano, che sul suo profilo Instagram aveva scritto: "Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna, un’icona mondiale. Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente. Eros".

La collaborazione con Anastasia e Adesso tu fuori dalla top 15

Le collaborazioni hanno un ruolo importante in questa classifica e non solo per Tina Turner. Infatti troviamo al nono posto dei brani più ascoltati di Ramazzotti I Belong to you con Anastasia. La canzone, pubblicata nel 2006 come secondo singolo dell'album Calma Apparente, rientrò nelle 15 canzoni più vendute dell'anno e viaggia ormai oltre i 40 milioni di ascolti su Spotify. Destino simile per La media vuelta con Julio Iglesias, pubblicata nel 2015 e che ha raccolto oltre 24 milioni di stream sulla piattaforma. Solo il 17° e il 18° posto invece per Terra Promessa e Adesso Tu. Eros Ramazzotti sorprese il mondo della musica italiana con il primo brano, vincendo nel 1984 Sanremo Giovani, mentre con Adesso Tu si aggiudicò la statuetta del Festival di Sanremo 1986, precedendo Renzo Arbore con Il clarinetto e Marcella Bella con Senza un briciolo di testa.

La lista delle 10 canzoni più ascoltate di Eros Ramazzotti

