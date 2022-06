Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme con Aurora nel video di “Ama” Eros Ramazzotti ha scelto l’ex moglie Michelle Hunziker e la figlia Aurora per partecipare al videoclip del suo ultimo singolo “Ama”.

A cura di Redazione Music

Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker e la figlia Aurora tornano insieme in video grazie all'ultimo video del cantante romano, "Ama", che segna il suo ritorno a poche settimane dall'annuncio del suo prossimo album "Battito infinito" che sarà pubblicato il prossimo 16 settembre per Capitol Records Italy. Un ritorno che è coinciso anche non solo col passaggio in radio in 24 Paesi, contemporaneamente, ma anche con l'annuncio del tour mondiale che partirà il 30 ottobre 2022 da Los Angeles per sessanta date in tutto il mondo.

Nel video si vede Eros Ramazzotti cantare attorniato da alcune donne che ballano una coreografia basata sulla canzone. E tra queste donne ci sono anche l'ex moglie Michelle Hunziker e la figlia della coppia Aurora Ramazzotti che lo accompagnano ballando per e con lui. Quello del cantante è un inno all'amore e alla libertà, all'amore come ognuno vuole senza limiti, come canta nel ritornello: "Ama come senti, in ogni forma libera perché anche tu lo sai, lo capirai che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia. Ama in ogni forma, che l'amore libera perché anche tu, così, rinascerai tutte lе volte che amerai di nuovo".

Il videoclip diretto da Alex Tacchi è stato è stato girato nello studio CR49, primo e unico in Italia ad avere un set di virtual production su schermi a led, che ha permesso la creazione di produzioni cinematografiche con scenografie virtuali astratte create con software di animazione dei mondi 3D.

Anche Michelle Hunziker ha voluto commentare la sua partecipazione al video con alcune storie sul suo profilo Instagram, direttamente da una barca: "6 anni dopo. L'amore si espande, si evolve e può cambiare, ma è sempre amore". Ramazzotti sarà in tour a partire dal 30 ottobre con una prima parte tra Nord, Centro e Sud America, per poi arrivare in Europa da febbraio a maggio 2023 con 10 date italiane.