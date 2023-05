Il mondo della musica piange la morte di Tina Turner, Eros Ramazzotti: “Sono profondamente scosso” Da Eros Ramazzotti a Mick Jagger, il mondo della musica piange la morte della Regina del Rock and Roll. Tanti i messaggi di cordoglio sui social.

A cura di Daniela Seclì

Il mondo della musica piange la morte di Tina Turner. In queste ore, tantissimi artisti stanno condividendo messaggi di cordoglio e profondo dolore per la scomparsa della regina del Rock and Roll. Tra questi anche Eros Ramazzotti, che ha avuto modo di lavorare con lei. Il cantate, su Instagram, ha espresso la sua tristezza per la scomparsa di Tina Turner:

Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna, un’icona mondiale. Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente. Eros.

Mick Jagger grato a Tina Turner

Mick Jagger ha ricordato quanto Tina Turner abbia fatto per lui e si è detto profondamente triste dopo avere appreso la notizia della sua morte:

Sono così triste per la morte della mia meravigliosa amica Tina Turner. Era davvero una cantante e performer di enorme talento. Era un'ispirazione, era affettuosa, divertente e generosa. Mi ha aiutato così tanto quando ero giovane. Non la dimenticherò mai.

Alicia Keys la ricorda come una guerriera

Il commosso ricordo di Alicia Keys: "Che donna, che vita, che guerriera. Il giorno in cui ti ho incontrata, Tina, non riuscivo a credere di essere in presenza della tua grandezza. Devo celebrare e ringraziarti per tutto l'amore che hai riversato attorno a te. Le canzoni che hai cantato, ci hanno dato il coraggio di essere pienamente noi stessi. Sei una forza impetuosa come donna e come performer. Tutte queste cose sono state fari di luce non solo per me, ma per tutte le persone nel mondo che stanno cercando loro stessi e il loro essere senza paura, attraverso la vulnerabilità. Grazie, grazie, grazie dal profondo dei nostri cuori bellissima sorella maggiore. Riposa in pace. Ti amiamo e adoriamo infinitamente".

La tristezza di Diana Ross e la stima di Ciara

Diana Ross, su Twitter, ha pubblicato una foto che la ritrae con Tina Turner, dicendosi profondamente scossa: "Sono scioccata e triste, mando le mie condoglianze alla famiglia di Tina Turner e alle persone che amava". Anche Ciara ha reso omaggio alla Regina del Rock and Roll: "Il Paradiso ha guadagnato un angelo. Riposa in pace Tina Turner. Grazie per l'ispirazione che hai dato a tutti noi".