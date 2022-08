Elisa ne fa cinque in un anno: la cantante annuncia tre album live da 2mila copie ciascuno Dopo un 2022 da protagonista con il Festival di Sanremo e l’uscita del doppio album “Ritorno al futuro / Back to the future”, Elisa ha annunciato nuova musica.

A cura di Vincenzo Nasto

Il ritorno nel 2022 di Elisa è stato folgorante: prima la grande presentazione di "O forse sei tu" al Festival di Sanremo 2022, poi il doppio album "Ritorno al futuro / Back to the future", ma non è finita qui. Il lungo tour estivo che la sta impegnando, un progetto green annunciato prima dei mesi estivi, diventerà un grande progetto musicale: tre dischi, annunciati nelle scorse ore su Twitter dalla cantante, che ha confessato anche tre nuovi inediti, uno per ogni album. Alla fine del 2022 saranno quindi cinque i progetti rilasciati dalla cantante, un tour come "Back to the Future", dedicato alla lotta al cambiamento climatico, e un 2023 che la potrebbe rivedere protagonista al Festival di Sanremo.

Il video dell'annuncio su Twitter

L'annuncio è stato pubblicato su Twitter, dove la cantante, in un video che la ritrae seduta a un tavolino, ha confermato: "Ciao ragazzi ho una super sorpresa per voi, questo tour è veramente qualcosa di unico per tanti motivi diversi e poi ce lo avete chiesto in tanti. Usciranno 3 dischi live, uno a settembre, uno a ottobre, uno a novembre, in ognuno ci sarà una canzone nuova, inedita. È un progetto veramente grande e questi concerti li state rendendo ancora più magici e questo è un modo per ricordarci di questo momento speciale. Occhio che le copie fisiche sono pochissime, sono soltanto duemila". Tre nuovi dischi che apparterranno ai fan più sfegatati della cantante triestina, dopo il disco d'oro di "Ritorno al futuro / Back to the future".

Dove si conclude il Back To The Future Live Tour

E allora i tre nuovi dischi saranno il racconto del "Back To The Future Live Tour" di Elisa, partito ufficialmente il 28 giugno da Bassano del Grappa dopo i tre show del 28, 30 e 31 maggio all'Arena di Verona per "Heroes". In quell'occasione, la cantante, direttrice artistica dell'evento, aveva collaborato con colleghi del calibro di Marracash, Rkomi, Elodie, Franco 126, Mace e Venerus. Non si sa se anche quella serata rientrerà nei tre album live, che raccoglieranno la voce di Elisa fino all'ultima data, che si terrà il 24 settembre, quando la cantante di Monfalcone si esibirà a Roma, all'Auditorium Parco della Musica.